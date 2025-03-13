FAFO育兒法是甚麼？歐美盛行　滿足「5條件」孩子再胡鬧也沒問題

成為家長，總是會為了教養感受到挫折，進而思考自己的方向是否正確，迷惘時更會想參考專家或其他的作法。最近在國外社交媒體上有一種名為FAFO的育兒方式，你聽過嗎？



FAFO是「f*** around and find out」的縮寫，中文直接翻譯就是：讓孩子去胡鬧一番，他們最終會發現到底該怎麼做才對！例如，當你的孩子在下雨時不想穿雨衣、拒絕撐傘時，你就讓他淋濕吧！就算他會因為這樣感冒，就讓他自食惡果，他才會明白下次別這麼做。但可以每件事都FAFO嗎？

想實踐「FAFO育兒法」，謹記做到以下5件事：（按圖了解）



+ 16

甚麼是FAFO育兒法？

FAFO被用來描述一種養育方式，讓孩子體驗自己行為的自然後果，而不必過度介入。

有些孩子真的很固執，一意孤行，覺得自己的作法總是正確，拒絕大人干涉與指導，甚至會故意唱反調。許多家長都認為，這樣的孩子最適合使用FAFO育兒法。

但FAFO當然不可能應用於於每一種情況（像是過馬路時必須讓大人牽手等被認為危險的事情），但FAFO確實是一種讓孩子了解他必須為自己行為負責的好方式，幫助他了解為甚麼該傾聽值得信賴的成年人和照顧者的意見。

何時使用FAFO育兒法？

只要孩子的選擇不會對自己造成危險或侵犯他人的權利，就適合採用FAFO，有助於培養批判性思考能力，讓孩子感到「有權做出決定」，而不是千篇一律地接受大人的所有指示。 在這樣的情況下，他會漸漸願意接受與判斷，何時該接受大家的意見。但是，當對孩子使用FAFO時，請注意不要說出以下這樣的話：「我告訴過你，你需要一件外套，但你不聽！你看吧！」「不聽大人的話，就是會自食惡果」。

這樣一來，親子關係可能會更冷淡，孩子也不太可能吸收教訓。

此外，並非每個孩子都適合接受FAFO。年幼的孩子可能還沒有做好應對自然後果的發展準備，因為他們還不具備遠見和衝動控制能力。

相關文章：年紀小小已懂說謊、常說「是但」？孩子3種表現代表父母控制太多

+ 13

FAFO育兒法建議

給予他適當的自由

有時候孩子固執是因為他們希望掌控自己的生活。可以提供有限的選擇，例如：「你可以先做完功課再玩，或是先休息十分鐘再開始，你想怎麼安排？」這樣能讓他們感到自己有決策權，減少對抗情緒。

關注當下或立即發生的事

例如，當孩子不做功課，不要說：「你沒有做作業，所以你考試會不及格。」試着說：「你沒有做作業，你該在幾點前完成，你接下來才可以做甚麼。」與年齡相適應的規範可以教導人們責任感，而不會造成不必要的傷害或壓力。

嘗試一起解決問題

如果孩子反覆遇到某個問題，請與他們一起尋找解決方案，而不是讓他們獨自掙扎。如果你的孩子時常忘記帶東西，那麼為了避免這種情況發生，你可以和他們一起列出一份每天必帶的東西清單。

以身作則，示範彈性思考

孩子會模仿大人的行為，因此當大人自己願意在面對挫敗時表現出彈性思考與積極態度，孩子也會逐漸學習到這種處理方式。例如，可以示範：「我原本以為這樣做會更好，但後來發現你的想法也很有道理，我們可以試試看。」

設立合理的界限

雖然要給予孩子自主感，但也要設立清晰且合理的界限。例如：「我尊重你的想法，但現在是睡覺時間，這是不能妥協的規定。」這樣做可以讓孩子明白，在一定的框架內，他們可以有自由，但也要遵守必要的規則。

燈塔式育兒、不溫柔教養！即睇40大育兒新趨勢 把孩子養育得更好

+ 36

教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子總認為你在說教，故意唱反調？你該適當使用國外熱議的FAFO育兒法】