Elon Musk怎長期保持專注？前妻道出關鍵　你也這樣教導孩子嗎？

賈斯汀．馬斯克（Justine Musk）是科技大亨馬斯克（Elon Musk）的前妻，在2014年的TEDx演講中分享她對馬斯克的觀察，而這個觀察不僅談論到他的野心，還涉及原則和專注的人特質。



賈斯汀．馬斯克是一位作家，原名詹妮弗．賈斯汀．威爾遜（Jennifer Justine Wilson），也是世界上最富有的科技大亨馬斯克（Elon Musk）的前妻，她曾在公開演講中提供了馬斯克獨特的人生哲學，而她認為正是這樣的人生哲學，塑造了這位世界上最雄心勃勃的企業家。

身為馬斯克五個孩子的母親，與馬斯克共同生活多年，賈斯汀．馬斯克對這位Tesla、SpaceX和Neuralink的創辦人有着親密而發人深省的看法。在2014年的TEDx演講中，她分享她對馬斯克的觀察，提到一件她認為馬斯克能取得今日成就最關鍵的人格特質：勇於對他人說「不」。

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馬斯克成功的關鍵：懂得說不

「我曾嫁給一個非常成功的男人。當我看着他崛起時，我注意到兩件事。第一，他工作非常努力；第二，他總是勇敢說『不』。」賈斯汀．馬斯克分享了馬斯克拒絕的能力，以及這麼做對他的成功有何幫助。「他對那些想要分散他時間、注意力和精力的人說『不』，以保護他的體力，這樣他就可以用於實現自己的目標。我意識到，每一次說『不』都代表你對真正重要的事說『是』，不管你想要甚麼。」

賈斯汀．馬斯克承認馬斯克這樣的特質也改變了她，重塑了她對設立界線、優先事項和自我價值的理解。

馬斯克成功的關鍵：思考為何失去說不的勇氣

我們必須學會「拒絕」，向他人說不、向妨礙你成長的干擾一切說不，但很多孩子在成長的某個階段，失去了說「不」的能力與勇氣——因為外界會告訴他「太過分了」。但其實當人們批評你在某件事上「太過分」時，可以幫助自己發現自己的心之所向。

作為一名作家和母親，賈斯汀．馬斯克反思了說「不」，不僅意味着主張權力，而且意味着你了解自己以及對於夢想的規劃。

她的見解引起共鳴，不僅因為它們讓人理解了馬斯克迅速崛起的原因，還因為它們講述了關於成功的更廣泛的真理：不僅是對機會說「是」，而是要有勇氣和智慧對干擾說「不」。

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這種哲學並不是馬斯克獨有的。喬布斯（Steve Jobs）在1997 年曾表達過類似的觀點：

專注就是說不，你必須說不。專注的結果將是一些真正偉大的產品，其整體遠遠大於各個部分的總和。 喬布斯

賈斯汀．馬斯克的反思提醒我們，在一個充滿需求和機會的世界裏，「不」的力量不僅僅是拒絕，而是對最重要的事情的承諾。

向馬斯克學習說「不」：拒絕別人是正常的

拒絕別人的要求並不等於自私，而是對自己的時間與能量負責。說「不」並不是拒絕別人這個人，而是拒絕這個請求。你的優先事項和健康並不應該被犧牲來取悅他人。

向馬斯克學習說「不」：練習簡單而堅定的拒絕方式

當必須拒絕他人的請求時，保持簡單直接，例如，「謝謝你，但我現在無法答應。」或「很抱歉，我有其他安排。」不需要過度解釋你的理由，簡短且清楚的拒絕反而更有效。如果擔心語氣太過生硬，可以加入緩和語氣的話，例如：「謝謝你想到我，但這次我無法幫忙。」

向馬斯克學習說「不」：強化內心的自信

請記得，你有權利拒絕任何讓你感到不舒服、不合理或與你目標無關的事。不要讓別人的期待成為你的壓力源，學會為自己負責而不是為取悅他人而妥協。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：馬斯克前妻分享馬斯克能成功最關鍵的人格特質，但很多孩子在成長階段卻失去這樣的能力】