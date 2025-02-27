你是個「得寸進尺」的父母嗎？慣說「4句話」養出內心強大孩子

你有沒有覺得，做媽媽之後，世界上最無力的操作、最遙遠的距離，就是你在孩子面前掏心掏肺，他卻不知道你愛他？



帶你關於愛孩子這件事，大多父母都很自信，覺得自己對孩子，那肯定是沒話說。畢竟生的不是孩子，那活脱脱的是祖宗。媽媽的大爺，全家的中心。

現在的孩子獲得的關注、擁有的資源和條件，也都是過去不敢想象的。但物質生活富足的這代孩子，他們精神世界就一定充溢嗎？並不是！‍事實上，缺愛的孩子並沒有減少，反而「空心」的孩子越來越多。很多時候不是家庭沒有愛，而是父母不會表達愛。

今天分享的這4句話，如果你每天都跟孩子說，不知道她過得有多幸福！未來內心得多強大！以往沒來得及說的，趕緊學起來，我們就來個美好的開始！

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1. 「可以的」

閨蜜家女兒今年初二，成績很好，一直保持全校前20名，還是重點中學！但讓閨蜜頭疼的一件事：孩子一直喜歡玩遊戲，經常是放假要拿出一天的時間來打遊戲。閨蜜一直想掐掉這件事，但試了幾次反而激起了女兒很大的反應。

作為局外人，我們其他人聽着不知道有多羨慕！人家玩遊戲還能考進全校前20！這麼自律的孩子，你還要管甚麼？

閨蜜：萬一哪天上了大癮怎麼辦？把遊戲戒了，至少不得進前10了？

。。。。。。

你也覺得我閨蜜得寸進尺不知足吧？

其實，每個老母親都是當局者迷。無論孩子做甚麼，都下意識的想要否定、反駁：

．看孩子不吃自己做的某個菜，就認定孩子是挑食，「青菜對身體好，不能挑食」

．聽到孩子說不喜歡張老師，就立即反駁「張老師哪裏不好了，長得好看，人也負責，對你嚴格也是為你好啊」

．看到孩子塗指甲油，買美甲貼片，就認為孩子是臭美，「有這心思放在學習上多好」

．看到孩子花大幾十買了一個穀子（二次元的徽章），就覺得孩子是大手大腳，「這個東西不能吃不能用的，花這麼多錢太浪費了」

．看到孩子玩遊戲，就覺得孩子是不務正業，「有這時間再多背幾個單詞多好」



孩子玩遊戲的同時，能保持一個很不錯的學習成績，這恰恰說明孩子心裏是有譜的，是可以做好學習、玩耍兩不誤的。但父母就永遠覺得那是個雷！不定哪天就控制不住了、沉迷了，成績一落千丈了。

事實上，每一次天然的不信任，都會種下一棵「離間」的種子，讓孩子想離你越來越遠。

真正該解決的問題，其實不是孩子，而是父母的瞎擔心。因為真正長到我們這把年紀，你就會發現，父母當年的不信任、否定、打擊，其實根本起不到任何正面作用。

有一些破罐子破摔了：

．反正你都說我懶了，那我也沒必要勤快了

．反正我媽老說我脾氣倔，那我就順應她，我就是要一點小事兒就發脾氣



久而久之，就成了性格里特別難改的一部分。

有一些不讓幹，偷偷摸摸也都幹了：

．不寫作業撒謊的、考差了自己改分數騙父母的

．上課逃課的、上學逃學的

．女生偷偷早戀的、男生小小年紀學抽煙的



更多的人，是最後乾脆不說，完全不讓父母知道了。

不信任只能換來不信任，毫無懸念。反而是那些充分信任孩子的父母，才收穫了孩子毫無負擔的分享。

你一定要知道一件事，只要孩子肯告訴我們，多大的事兒都不是大事兒，因為以我們成年人的智慧，總能給到四兩撥千斤方法和建議，讓他聽進去、不要誤入歧途。

最可怕的是，孩子完全不告訴你的事。

所以，當你忍不住提醒、否定、瞎評判的時候，不如先按個暫停鍵，換一句：「可以的」：

．你不想吃這種蔬菜，可以的

．按照自己的喜好打扮自己，可以的

．周末想打遊戲放鬆一下，可以的



有多少孩子在等父母一句對不起，就有多少父母都欠孩子一句：可以的。

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2. 「沒事的」

糟糕的家庭，總在小事上消耗孩子，這是比貧窮更可怕的存在！

如果說孩子偷東西、故意傷害他人了，我們當然可以狠狠地發一頓火。但很多時候，孩子只是下班纏着你玩，當天不想吃飯，多吃了一個零食，默寫錯了一些生字，落了一套卷子，丟了幾個玩具，梳化上蹦躂了幾下……仔細想想，都不是甚麼大事，但我們也會大發一通脾氣，嚴厲地訓斥孩子。

小時候母親容易情緒緊張，打碎碗都要捱罵很久，導致我也容易緊張焦慮怕犯錯：

．僅僅是因為掉了身份證，就焦慮的在宿舍廁所哭

．芝麻綠豆的事就要被拖出來批鬥，懷疑自己的焦慮跟家庭氛圍有關



我們所發的脾氣，完全不匹配這件小事，這就成為了養育中最大的內耗。

耗自己：

我們就像個煩人的紀律委員，每時每刻都在盯着孩子的問題、不足。並第一時間為此發怒，整個人都緊繃且不快樂。

耗孩子：

如果父母總是在小事情上沒完沒了地消耗孩子，他們就會時時刻刻感到緊張、做事畏首畏尾：拿手的怕搞砸；不拿手的更不敢嘗試；不敢玩得太興奮把房間搞得太亂，不敢徹底躺平享受鹹魚時光。

耗家庭氛圍：

但凡家庭中有一個這麼易發怒的人，就像一個巨大的黑洞。

一句陰陽怪氣的難聽話、一個掃興的白眼、一個嫌棄蔑視的眼神、一個交叉抱胸抬頭鄙視的動作，就能隨時隨地把全家的情緒帶到冰點。

所以，今年我給自己洗腦最成功的一句話就是：沒事的沒事的噠沒事的噠～

童年能有多大錯？

回頭看，都是小事，孩子偶爾犯錯、搞砸，或者做不好，天不會塌，孩子也不會變壞，甚至任何事都發生不了。

面對任何狀況，發火之前，都可以先跟孩子說一聲：「沒事的」。

．掉了菜到衣服上——沒事的噠，洗一洗也就乾淨了

．水杯不小心打碎了——沒事的，一起掃乾淨就好，比起你的安全其他都是小事

．新買的玩具沒兩天就壞了——沒事的，攢一攢零花錢，你還能擁有一個更好的



如果我們別把這些小事兒當回事，保持一些「鈍感」，孩子在鬆弛的環境中才會敢說、敢做，積極向上。因為他知道，出了問題，父母不會對自己發泄情緒，只會帶着他一起解決問題。

這樣的孩子，精神富足，幸福感也會很強。

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3.「挺好的」

「做不到並不代表你不好」，為甚麼現在物質條件變好了，抑鬱的孩子卻越來越多了？因為物質生活變好的同時，我們對孩子的要求也變了。

回想我們80後小時候，父母哪有多時間管學習，基本上過問一句「寫作業了嗎？」、「考了多少分」都算是對9年義務教育的支持了。才藝、特長甚至是道德品質上也沒甚麼大要求，不走歪了就行。

但現在的父母可不是。

對孩子的要求又高又密，好像孩子方方面面都該是完美的：

．懂禮貌

．有家教

．愛學習

．有熱愛

．能堅持

．性格好

．知感恩

……



既要又要還要，也不是不可以，但憑甚麼是我們家孩子啊？

我們總是在要求孩子去「做到」，卻很少在孩子做不到的時候，告訴孩子「做成現在這樣，挺好的了！」哪怕沒做到，哪怕不完美、哪怕沒有happyending，我們也可以讓很多事變得正向而積極。

．孩子喊累沒走到山頂，但沒人受傷，回家不會過累——「挺好的」；

．作業太磨蹭，但挺認真——「挺好的」；

．撒了一地的奶，但最後知道拿紙巾擦——「挺好的」；

．雖然沒評上優，但你很勇敢參加活動——「挺好噠！媽媽很為你驕傲」。



於劣勢中找優勢、於退步中找進步、於不完美中找收穫。

這事兒一定是需要父母轉念的。

大部分孩子都是普普通通的平凡人。但孩子能不能做到普通而自信，就取決於我們的轉念。不要因為一點的做不到，就把全部體驗都搞成了負面的，讓孩子覺得學習很糟糕，出門很糟糕，挑戰很糟糕，自己整個人都很糟糕。

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4. 「聽你的」

「聽你的，你自己決定就好」！這句不用解釋，光看就知道好處多多。之所以也加上，絕不是為了湊數，而是因為知易行難。

很多家長政策上是尊重孩子，結果一落地執行就偏差了：說着讓孩子自己做主，但卻在孩子說出不符合自己預期的決定時，大手一揮否決：「不行，肯德基都是垃圾食品沒甚麼營養！吃點別的」

說着我不管，你自己看着辦就行，卻在孩子做完之後，不停地對結果進行挑剔：「你看你自己買的衣服多難看，小姑娘不是灰就是黑，一點不精神！」

說着你自己對自己負責，卻總是對孩子行為橫加干涉：「下雨天穿白鞋，那還不濺的都是泥點子，腦子怎麼想的？」

假民主更可怕的地方在於，它讓孩子感覺到了被羞辱：好不容易想出來的點子，說出來變得一文不值，還被攻擊。那就……你行你上吧！別問我、聽你的、我都行……一個習慣向父母妥協順從的孩子，將來面對他人也會無底線犧牲自己的權益。

越妥協，越不被尊重。

做父母要時刻保留一份警覺：當父母的「自我」越強烈時，孩子的「自我」就會被打壓的越弱。

你弱了，他才有可能強！

多說「聽你的，你自己決定就好」，並且真的這麼去做。

每一件小事，孩子都有做主的權利時，他才能擁有「有主見」、「自己決定的事情，不會輕易被他人干擾」的能力！

願大家所求皆所願，所行皆坦途～

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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