穀雨｜易引發濕疹鼻敏感 中醫教2款節氣食療 健脾祛濕、疏肝理氣

穀雨是中國傳統二十四節氣的第六個節氣，在每年4月19日～21日之間，是春季的最後一個節氣，2025年的穀雨是4月20日。

本文作者：博愛醫院譚暢航中醫師



穀雨時節濕氣重

每年春季太陽到達黃經30°時為穀雨，源自古人“雨生百穀”之說。《黃帝內經》雲：「春三月，此謂發陳。」穀雨時節肝木之氣達至頂峰，而隨著降雨增多，五行中「土」所主的濕氣開始瀰漫，而濕氣重會妨礙脾土的功能。此時人體易出現「肝旺脾虛」之象，例如：口苦咽乾、腹脹便溏、四肢困重等。由於穀雨位處春夏交替之際，風、濕、熱三邪夾雜，易阻滯經絡氣血，臨床常見關節痛、濕疹、鼻敏感等病症加重。

穀雨應健脾祛濕、疏肝理氣

脾為後天之本，主運化水濕。中醫認爲穀雨時節養生應該首重健脾祛濕。飲食湯水方面，宜遵循「淡滲利濕、輕清扶脾」之法，多選用甘淡平和之品。如茯苓、白朮、淮山等，可配伍陳皮、砂仁等辛香醒脾之藥，既防滋膩礙胃，又可助氣化濕行。日常起居需避「外濕侵襲」，《飲膳正要》提到「坐臥勿當風、濕地」穀雨時節香港濕度較高，家居環境的祛濕亦需重視。中醫建議可以使用抽濕機降低家居濕度，陽光充足時多開窗通風。

2款節氣食療 助健脾祛濕、疏肝理氣

《本草綱目》經典藥膳：「薏苡仁粥」

材料：生薏苡仁30克、粳米50克（1-2人分量）

作用：可利水滲濕，對治水腫、腳氣、小便不利、脾虛泄瀉者尤宜。

春末肝氣過亢易致「木鬱克土」，肝氣鬱滯侵犯脾胃。疏肝理氣方面，可借鑒《黃帝內經》「被髮緩形，廣步於庭」之訓，晨起舒展肢體、適度拉筋，到公園散散步。需特別注意，此時節應避免過食辛燥助火之物，如辣椒、花椒等，以防「木火刑金」（肝火過旺損傷肺臟）引發咳喘、流鼻血等症。

清代醫家王孟英：「綠萼梅茶」

綠萼梅5克、佛手片3克、麥芽10克沸水沖泡

作用：其性輕揚宣散，能解鬱而不傷陰，尤適宜於胸脹悶、常嘆氣之肝鬱乘脾者。

穀雨雖屬春末，然晝夜溫差猶存。此時人體皮膚腠理漸開，陽氣外越，若過早減衣貪涼，易使寒濕之邪入侵人體。素有風濕、關節痛的市民，尤其要注重關節部位的保暖。平日可按摩足三裡（外膝眼下四指）、睡前溫水泡腳等，助身體健脾祛濕。

勿隨意清熱祛濕

當代香港人受冷氣、冷飲、熬夜等生活方式影響，穀雨時節常見「寒熱錯雜」之體質，外有濕熱鬱表，內有脾胃虛寒。此類人群若盲目跟從「清熱祛濕」之常法，過量飲用涼茶或生食果蔬，反而損傷脾胃，令濕氣更難祛除。中醫建議平時宜用甘淡平和，健脾祛濕的方法祛濕。若有疑問，建議諮詢註冊中醫師。