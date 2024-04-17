穀雨節氣｜氣溫變化易誘濕重引發熱氣症狀 附3款清熱袪濕湯水

「穀雨」是中國傳統文化二十四節氣之一，謂佈穀而望雨，農民春耕佈穀後，農作物需要更多的雨水滋潤。此乃太陽剛過黃經三十度時，屬於春季的最後一個節氣。而 2024 的榖雨則在 4 月 19 日。而穀雨前後正是春夏兩季的交接段，雨水始增。有曰「清明田，榖雨豆」，「「穀雨，穀得雨而生也」 ，榖雨正是農作物生長的好時機。

本文作者：博愛醫院蕭瑋良醫師



穀雨節氣相對濕度甚高

穀雨前後，春夏交接，降雨逐增，天氣漸温。隨著降雨量增加，空氣濕度亦漸高。根據香港天文台資料，此時香港氣溫多回升至 23 度左右，相對濕度可高達97%。

氣溫變化易誘濕重體質 引發等熱氣症狀

隨著氣温和濕度上升，地域的濕氣漸增。濕邪彌漫時，大眾較易出現「濕重」表現：身體困重，肌肉關節酸軟或痛，身體浮腫，消化不良，大便溏等。而素體脾虛濕困，如常見舌胖大有齒㾗，「濕重」所引發的不適感可能會隨著榖雨的來臨而加重。

因應榖雨前後的氣候特點，人體的陽氣亦順應大自然的變化而上升。但因此時濕度較高，當身體氣機升發不能順時調節時，濕鬱化熱，產生所謂「內熱」，便會上火等「熱氣」症狀：如牙肉浮腫，目赤，咽喉不適，皮疹紅腫等。

因應不同體質 針對性飲食養生建議

因應榖雨時節的氣候變化，可採取清熱化濕，疏肝健脾為養生原則。

濕氣重者：身體困重，舌苔較厚，納差等人士

可多食健脾化濕之物。如淮山、薏米、赤小豆、扁豆、陳皮、茯苓等食物，健運脾氣，運脾化濕，舒緩濕重不適。同時避免過食肥甘厚味，生冷食品， 如刺身、雪糕、糯米、冷飲等以免損害脾氣而助濕。

濕鬱化熱，有熱象者：

飲食宜清淡為主，可適量食用涼性之品，如綠豆、白蘿蔔，梨，鴨肉等清熱降火。並避免辛辣刺激，煎炸燥熱之物，如炸物、羊肉、麻辣火鍋、米線、荔枝等，以免火上加油。

榖雨湯水：五指毛桃袪濕健脾湯

功效：健脾益氣，利水化濕

材料：五指毛桃 50 克、茯苓 30 克、陳皮 10 克、生熟薏米 30 克、淮山 30克、紅蘿蔔兩條、瘦肉 500 克（可用腰果代替）

煮法：

1. 瘦肉凍水落煲，汆水備用，沖乾淨瘦肉或豬骨的血污/血水

2. 將紅蘿蔔洗淨切小塊備用

3. 將所有材料放入煲內

4. 大火煲滾半小時

5. 水滾轉小火，煲約個半鐘，可加鹽調味

生活作息調節建議

榖雨時節，應順應春天肝氣升發，怡情養志。譬如透過適量運動鍛練：伸展運動、打太極拳、八段錦等都有助肝氣疏逹，氣行濕化，有助身體怯除濕氣。同時保持情緒穩定，避免大動肝火，以免肝氣鬱結，氣鬱化火。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院蕭瑋良醫師

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穀雨24節氣適用食譜：赤小豆綠豆煲薏米湯



最後，這個節氣建議飲用赤小豆綠豆煲薏米湯，清熱袪濕，健脾和胃，老少咸宜。濕疹容易在這個節氣發作者亦可飲用。

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