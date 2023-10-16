嬰兒健康｜雞蛋營養豐富　4至6個月BB可試吃　這樣餵能減敏感反應

來自台灣的營養師楊斯涵發文，提醒雞蛋容易引起過敏反應，但若讓4至6個月大的寶寶少量嘗試吃雞蛋，能夠有效減少孩子的過敏機率。因此，她分享試敏方法，也公開嬰兒副食品的烹調秘訣。



楊斯涵說明，雞蛋富含鐵質，可預防缺鐵性貧血，不僅如此，雞蛋裏的維他命A、維他命B12、B6、葉酸、鋅、硒都有助於孩子的腦部發育。

食用雞蛋雖好處多多，但它其實屬於高過敏食材，楊斯涵建議，若即早讓嬰兒嘗試吃蛋，能夠降低未來過敏的發生率，故4至6個月大的寶寶就可以少量食用雞蛋。楊斯涵也提醒，因蛋白分子大，相較於蛋黃，更易因消化不全導致過敏，因此，為寶寶試敏時，要先從蛋黃嘗試，再試蛋白。

楊斯涵也公開副食品的雞蛋烹調方式，水煮雞蛋後，分開蛋白、蛋黃，並將蛋黃攪打成蓉，將蛋黃蓉給孩子食用，若無不適反應，之後就可嘗試蛋白蓉，並少量分次給寶寶嘗試。

最後，楊斯涵也強調，讓寶寶食用雞蛋，一定要留意其有無過敏反應。她點出，過敏反應通常在食用後30分至2小時內出現，症狀可能為皮膚紅疹、腸胃道、呼吸道不適。若試敏結果沒問題，6個月後即可用蒸蛋加入粥裏或是手指食物，如烘蛋、蒸蛋、水煮蛋，訓練寶寶自主進食。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

+ 32

嬰兒可咬式玩具有多骯髒？媽媽實測 見到嘔心狀況後連較剪也棄丟

+ 14

延伸閱讀：

壞蛋退散！專家曝「眼觀鼻嗅3招」挑好蛋 2週吃完最新鮮

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】