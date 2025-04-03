清明節氣｜溫差大致鼻敏感發作？中醫介紹3招舒緩鼻敏感茶飲

清明時節，春意盎然，草木萌發，但對許多鼻敏感患者而言，這卻是噴嚏連連、鼻水不止的「苦難季節」。中醫認爲導致鼻敏感發作的外在原因是邪氣的入侵，根本原因是由於肺氣虧虛，不能固表，再加上清明時節，風邪當令，風為百病之長，夾雜寒濕及粉塵侵襲鼻竅，誘發鼻癢噴嚏。

本文作者：博愛醫院李闌中醫師



為何清明節氣時鼻敏感症狀明顯？

鼻敏感的發作與季節變化、體質失調密切相關。爲什麽很多市民清明期間鼻敏感的情況會明顯呢？因爲清明節氣正值春季肝木升發旺盛之時，氣溫回暖、濕度上升，空氣中的花粉、塵蟎、黴菌孢子等過敏原濃度大增，從而誘發鼻癢、噴嚏、鼻塞，流涕等症狀，并且這些症狀一般表現在早晚明顯，而日間稍減輕，甚至有部分鼻敏感患者日久因鼻塞無法用鼻呼吸出現打鼾，睡眠質量下降，注意力下降，影響學習及工作，兒童甚至容易導致腺樣體肥大，鼻塞明顯導致用口呼吸，嚴重者容易出現面容改變出現「嘴突」樣貌，應當儘早治療。

3招預防鼻敏感發生 附中醫推介3款茶飲

清明時節氣候變化大，一冷一熱交替，氣溫的變化容易誘發過敏性疾病的發生中醫如何預防鼻敏感的發生呢？以下介紹中醫預防鼻敏感發生的3大妙招。

第一步：禦寒調護

清明時節早晚溫差比較大，可以先在室内稍活動身體后再外出，避免冷空氣直接刺激鼻腔，同時可以佩戴薄絲巾保護后頸，防止風邪入侵，另外可佩戴口罩，減少花粉及粉塵接觸。

第二步：飲食調養

平時飲食方面除了注意清淡飲食以外，平時亦可以通過茶飲預防調理

1.姜棗茶

材料：生薑3片、紅棗5個、煮水代茶飲用

適合體質偏寒，怕冷，鼻塞，清涕人群日常可飲用，有散寒溫肺的作用

2.薄荷菊花茶（薄荷3克，菊花3克，煮水代茶）

適合體質偏熱，平素怕熱，流濁涕者可以飲用，具有疏風通竅的功效

3.烏梅汁

材料：烏梅2個、陳皮1片、山藥10克、黃芪10克、大米50克、紅棗2枚、生薑1片

材料洗乾净后加4碗水，煮成稀粥狀即可食用

適合肺脾氣虛者平時服用，具有扶正抗過敏作用

第三步：外治調護

除了平時飲食的調理，還可以通過外敷及按摩等方式緩解鼻敏感症狀。

例如，可以外用艾葉30克煲水后，用一條毛巾浸濕后溫敷在鼻部，待變涼后再次浸泡艾葉水再外敷鼻部，反復3次。同時也可以進行鼻部按摩：雙手食指搓熱后，上下搓揉鼻翼兩側（迎香穴）3分鐘，再用食指輕叩兩眉頭之間的印堂穴1分鐘，具有通鼻竅，散風寒功效。

清明時節預防鼻敏感，關鍵在於内調體質，外避風邪粉塵花粉等過敏原，通過中醫的飲食調理，及外敷和按摩，可有效改善過敏發作的頻率，若症狀嚴重，建議尋求專業中醫師治療。

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