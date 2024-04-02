清明節氣｜潮濕天氣易影響脾胃健康 附溫和湯水健脾袪濕 全家適用

《歲時百問》：「萬物生長此時，皆清潔而明淨。故謂之清明。」清明時氣溫逐漸回升，雨水變多，正是春耕播種的大好時節。雖然現代香港社會不用耕種，但人應天氣，故清明時要助人體陽氣升發，也要因雨水多而要好好顧護脾胃，健脾袪濕。

本文作者：博愛醫院張恩霖醫師



以助陽氣升發為大前提

清明春暖花開，最適合郊遊，故又稱踏青節。其實整個春天都是踏青的好季節。關於春天的養生方法，《黃帝內經．素問》中寫：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜卧早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應，養生之道也。」

春天的三個月（即立春至穀雨），是萬物萌芽生長的季節。而清明為春三月的節氣之一，養生以助陽氣升發為大前提。具體來說，便是把握活動時間，可以晚一點入睡，早一點起床，出外散步郊遊；把束髮散開，穿寬鬆的衣服；多做拉筋運動，尤其是兩脅，兩脅為肝膽經行經的地方，多伸展可使肝氣調達，心情舒暢。同時多與朋友聊天，分享想法，保持心境開朗。

清明節氣易影響脾胃 宜健脾袪濕

自唐朝以來，清明節已被冠上雨水多的特點。潮濕的天氣容易影響脾胃功能，使人苦於患濕困。症狀如容易感到怠倦、周身重墜、手腳浮腫、胃脹、不思飲食、大便稀爛、皮膚出疹等等。所以日常生活要顧護好脾胃，健脾袪濕。

每天早上起床後，先空腹慢慢飲半杯和暖開水。飲食上，可多食新鮮當令蔬菜，如韮菜、豆苗、合掌瓜、菠菜、四季豆等等，調味可加入適量薑蔥蒜辣椒等辛散之品，行氣袪濕。另外盡量避免吃寒涼生冷的食物，如雪糕、冷飲、刺身、沙律，以免損傷脾胃，使其運化水液功能失常，加重體內濕氣。

性質平和的健脾袪濕湯水：四神湯

材料：淮山30克、茯苓30克、蓮子30克、生熟薏米各15克、豬肉1斤、鹽適量。

- 氣不足者可另加黨參30克

- 素食者可用合桃代替豬肉。

製法：藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

袪濕、利關節湯水：粉葛眉豆豬骨湯

材料：粉葛300克、眉豆50克、粟米1支、陳皮1片、豬骨1斤、鹽適量。

- 素食者可用合桃代替豬骨。

製法：粉葛去皮切件，粟米切件，眉豆陳皮浸泡半小時，豬骨洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

健脾祛濕穴位：陰陵泉穴

陰陵泉穴：

【位置】小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。即曲膝時，膝蓋內下方凹陷處。

【功效】為脾經的穴位，可健脾、化濕滯、利關節。

【按法】用指腹按揉陰陵泉穴，約2-3分鐘。

若有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

相關閱讀：清明24節氣 | 濕度高易減抵抗力 中醫推介四款養生小食、湯水

+ 9