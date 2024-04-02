清明24節氣 | 濕度高易減抵抗力 中醫推介四款養生小食、湯水

清明節是表徵物候的節氣，此時天朗氣清，萬物生長，皆清潔而明淨而名為清明。這時百草回芽，百病叢生。而清明節氣候多變，時寒時暖，濕度高濕氣重，外界變化使人體腠理變得疏鬆，抵抗能力減弱而易生疾病。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



肝氣鬱悶不舒易生疾病

立春之後，人體內的肝氣隨着春日漸深而愈盛，在清明之際達到最旺。若肝氣過盛，便會影響脾胃運化，妨礙正常的消化吸收。而清明節自古亦是祭拜祖先的時節，許多人會睹物思人，產生悲傷憂鬱的情緒，造成情緒失調、令肝氣鬱悶不舒，從而引發各種疾病。

多吃時令蔬果如菠菜、山藥

清明時節飲食宜溫，可多進食時令的蔬菜水果例如菠菜、豆苗、青瓜、山藥、番薯、蘿蔔等。而此時不宜多食竹筍、鵝、羊等，這些食物易引肝風，助火助邪，容易誘發舊疾。另外清明時節肝氣尤甚，適合泡一些花茶有利於清暢肝氣，如菊花、玫瑰花、茉莉花等。

清明茶粿具消食化積功效

清明節不得不提的節日特色食品---茶粿。在春祭時必備的各式茶粿，布置墳前，形式上供奉，以追憶先人。以下分析兩款最具特色的茶粿及其功效：

1. 雞矢藤茶粿

雞矢藤原名為雞屎藤，搓碎葉子後會散發出如雞糞便般的氣味而得名，但久聞又會有一股沁人肺腑的清香。雞矢藤最常被用於清明製的茶粿，故雞矢藤茶粿又有「清明仔」之稱。雞矢藤具有祛風除濕，消食化積，解毒消腫，活血止痛的功效。

2. 艾餅

艾餅是用艾草的幼嫩既部份整成。古時有習俗，家家戶戶都會在門口懸掛艾葉艾草去驅蟲袪毒，辟邪去溫。所以有風俗說是吃了艾餅可以驅病消災，運離鬼怪。艾葉性溫，有溫經通絡，散寒止血。對應著風寒濕性的痛症舊患。

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中醫推介兩款清明養生湯水

1. 淮山栗子排骨湯

材料：芡實30克、蓮子40克、淮山40克、茯苓30克、栗子30克、排骨500克。

功效：理氣利濕、健脾固表

2. 佛手瓜蓮子百合湯

材料：佛手瓜兩個、粟米一條、蓮子12克、百合15克、豬𦟌350克。

功效：健脾疏肝、養心安神

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註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》