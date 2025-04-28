學習困難｜孩子學習慢抗拒挑戰可能是學習困難? 5招逐步引導學習

當孩子在學習上遇到困難，家長難免感到焦急，怕他們跟不上進度。然而，每個孩子的學習步伐不同，尤其是學習及認知能力較弱的孩子，會需要更多時間來適應新事物。如果家長用對方法引導，他們能逐漸進步並建立自信。以下分享5個簡單策略，可幫助孩子更容易學習。



有整體學習困難的孩子，學習及認知能力較弱，在學習新的技巧及知識時會較慢，難適應新的環境及事物，抗拒接受挑戰，亦較容易倚賴別人。家長在教導這些孩子時，可嘗試以下方法。

如果家長用對方法引導，孩子們能逐漸進步並建立自信。（Freepik）

5個方法引導孩子學習

1. 給予足夠時間學習

給予足夠的時間讓孩子學習及適應變化。例如一般孩子需要15分鐘完成習作，家長可給予孩子25分鐘。

2. 簡單清晰的指示

講解及給予指示時要用簡單和清晰的短句，讓孩子容易掌握及明白。

3. 將習作分拆成小部分

將習作分拆成細小部分，讓孩子分開數次完成。

4. 由淺入深、循序漸進

如果家長為孩子準備了練習，每次做練習時，首數條題目應設為較淺易，或輔以提示，使他們能夠掌握，有成功感，之後才慢慢加深難度。最好能因應孩子的進度而適整練習的深淺程度。

5. 給予讚賞和鼓勵

無論孩子嘗試去做或成功做到，都要給予讚賞和鼓勵。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》