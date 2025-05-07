溫書｜用錯方法等於白溫書！家長必知4種學習風格及對應溫書法

不少家長可能都試過這樣的情況，孩子明明花了不少時間溫習，但成果卻未如理想。其實不是他們不夠努力，可能只是用錯方法。如果家長可以因應他們的偏好來安排學習方式，反比一味催谷更有效。以下會介紹4種常見學習風格，家長不妨參考看看。



4種常見學習風格

視覺型（Visual）

這類孩子學習時會比較依賴圖像、色彩和畫面。他們會透過觀察老師寫的筆記或圖表來吸收知識。他們在寫筆記時，也可能會用螢光筆、繪畫來幫助記憶。

建議學習方式：

1. 利用概念圖或流程圖整理內容

2. 用不同顏色筆做分類或標示重點

3. 看教學影片協助理解抽象概念

聽覺型（Auditory）

聽覺型孩子在聆聽中學得最快。他們在記東西時，可能會不自覺地重複說出來。他們可能比其他孩子更喜歡小組學習和討論，對語調和節奏特別敏感，也常會主動朗讀或把筆記錄音來聽。

建議學習方式：

1. 溫習時邊讀出來邊記

2. 和家長或同學用問答方式溫習

3. 將重點錄音後反覆聆聽

圖片來源：photoAC

動感型（Kinesthetic）

這類孩子喜歡「做中學」，對於靜態學習（如長時間閱讀或坐著背誦）較難集中，溫習時會喜歡邊聆聽音樂，也需要較密集的小休時間。他們會透過實際操作、活動或身體參與來加強記憶，因此多數對手作、實驗或角色扮演感興趣。

建議學習方式：

1. 將重點內容搭配動作或遊戲來學

2. 透過教具或手作，邊動手邊學習

讀寫型（Read/Write）

這類孩子喜歡靠閱讀、寫字去理解知識。他們看到整齊的筆記會覺得安心，多數都會在自己的筆記上寫重點並反覆閱讀。

建議學習方式：

1. 寫摘要或整理重點

2. 溫習時用自己的語言重新寫一次

3. 多準備筆記紙或單字卡