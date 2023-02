Edan妹小如豬讀港大牙醫 限時動態分享DSE溫書貼士無動力應這樣做

MIRROR成員呂爵安(Edan)胞妹呂蕙如(小如豬)於去年香港中學文憑試(DSE)考獲最佳五科成績33分,六科成績39分的佳績,其後更入讀香港大學的牙醫課程。最近小如豬於社文平台收集大家在學業方面的疑問,最後整理了X大DSE溫書貼士。



今日(7日)凌晨,小如豬於Instagram發布限時動態問「Anything to ask about 學業 / dse」,收集大家的提問後,她於數小時後發布了一則限時動態,詳細分享她的溫書心得:

3大DSE溫書貼士

1. 小如豬的背書方法是每讀完一頁就掀到下一頁,再迫自己背出上一頁的内容。最後會寫一個關鍵字並思考有甚麼相關的概念或要背熟的重點。

2. 小如豬表示熟背和操練歷屆試題非常重要。此外,大家也可以將選擇題當作長問題來解題和作答。

3. 時間分配方面,小如豬通常會在早上隨機溫習一科主科並完成一至兩份卷,下午就溫習修科。當時她主要專攻化學科,因為覺得這科較有機會升分。

小如豬在社交平台分享自己的溫習心得。(IG@luiwaiyu_1030)

缺乏動力的3大建議

有人問及缺乏動力溫書該怎辦,小如豬亦表示自己當時都面對同樣問題,也就此提供了3大建議:

1. 小如豬指較好的方法是與朋友互相比較、督促。她有使用幫助提高專注力的應用程式,而在程式內見到朋友的溫習進度,會怕落後,因而想追趕進度。她也會與朋友一邊視訊通話一邊溫習,提高溫習動力。

2. 訂立目標也是其中一個重要的要素,現時距離文憑試還有數個月,到這階段應大概了解自己的程度,應迫自己追進度。她當時為每一科訂立目標並寫在便條上,每日讀便條激勵自己向著目標進發。

3. 她會「洗腦」說服自己溫書很好玩。她表示自己的性格是,遇上越難的問題就越想解決,所以會想增進自己較弱的科目。

「小如豬」DSE最佳5科成績共33分,6科成績更達39分。(IG@luiwaiyu_1030)

最後小如豬亦提醒,最重要是溫習之餘也要休息,溫得多與少不重要,最重要是質素。她籲各位準考生不要迫得自己太緊,放鬆心態很重要,缺乏動力很正常,記得不要因為缺乏動力而頹喪,盡力就好。