男童心痛愛貓過去「流浪街頭、吃垃圾」生活　獲貓咪反過來安慰

撰文：聯合新聞網
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一名男子日前向年僅6歲的兒子講述家中愛貓過去曾是流浪貓，過去在垃圾桶裏覓食、差點餓死的辛酸經歷，沒想到男童聽完瞬間淚崩，一邊大哭一邊喊着「貓貓好可憐」，貓咪見狀立刻過來安慰小主人，就像是在說「沒事了，現在的我有你們很幸福」，讓不少網友淚崩。

孩子這樣有同情心，相信他的家庭生活也很幸福呢！（按圖了解）

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綜合內地媒體報道，安徽一名男子和自家不到6歲的兒子說了家裏貓咪的故事，當男童知道原來愛貓以前曾是流浪貓，在還沒接回家之前一直在垃圾桶找食物吃，經常有一餐沒一餐的還差點死掉，聽完爸爸說起家裏貓咪過去的悲慘經歷，男童就像是感同身受般不斷痛哭，嘴裏一直說「貓貓好可憐」，此時貓咪感覺到小主人一直哭不停，暖心的靠過來安慰小主人，不斷用身體磨蹭，就像是在說「都過去的事情了，別哭了，現在的我不是很幸福嗎」。

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影片在網絡上吸引超過20萬人朝聖，不少網友都相當感動，留言表示：

．「孩子是真的愛貓，聽到貓貓以前這麼痛苦都哭成這樣，彷彿流浪的是他」
．「這麼小的孩子如此有同理心，家長教育的好」
．「謝謝你們一家人，讓當初只能吃垃圾的貓貓現在過得很幸福了」
．「心疼男孩，也相信小貓會得到更多的愛」

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