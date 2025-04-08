雙胞胎一出世竟「一紅一白」！患罕見病　兩嬰孩在子宮內「搶血」

中國一名媽媽本來滿心期待迎接雙胞胎的誕生，沒想到剛出生的寶寶卻面臨生死危機，不僅體重差異大，還呈現「一紅一白」的狀況。後來被診斷出這可能是罕見但危險性極高的「雙胞胎輸血症候群」，其中一名寶寶的血液被另一個寶寶搶走，需要住院治療。



根據內地媒體報道，35歲的楊曉麗（化名）懷了雙胞胎，日前因為出現早產徵兆，擔心胎兒可能缺氧緊急進行剖腹產，出生後，醫生發現兩位寶寶體重相差懸殊，皮膚顏色還呈現一紅一白，長沙市中心醫院（南華大學附屬長沙中心醫院）新生兒科主任楊琴表示，這是「雙胎輸血症候群」的典型特徵，代表其中一名寶寶的血液被另一名寶寶「搶走」了。

報道指出，這種狀況並不常見，雙胎輸血症候群是一種複雜的雙胎併發症，多發生於單絨毛膜雙羊膜囊雙胎，嚴重時可能導致胎兒死亡率高達60％至100％。在母體內，兩名寶寶的胎盤血管相連，血液在其中一方與另一方之間流動，導致「供血兒」嚴重貧血，甚至影響發育；而「受血兒」則因血液過多，可能出現器官腫大、心臟負擔過重，甚至羊水過多等問題。

楊曉麗的雙胞胎確診後，醫護團隊立即對他們進行治療，大寶接受了部分換血治療，血液指數迅速恢復正常；小寶則透過少量多次輸血來補充血量。此外，醫護人員也密切監測兩名寶寶的營養攝取、黃疸狀況與靜脈營養補充，確保他們穩定恢復。

經過精心治療與照護，兩名寶寶終於順利康復並出院，讓楊曉麗一家鬆了一口氣。醫生提醒，孕期定期產檢對於早期發現雙胎輸血症候群有所幫助，如果能及時診斷並治療，能大幅提升雙胞胎的存活率。

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