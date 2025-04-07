洗衫｜襪子該正面還是反面洗？廠商公佈「正確答案」很多人做錯

許多人襪子脫下來會直接丟進洗衣機清洗，但有網友好奇「襪子應該正面洗還是反面洗？」貼文引發兩派人吵翻，對此，除臭襪品牌公佈正確答案。



過去有網友在PTT發文，表示自己從小開始接觸家務，發現有些衣服其實要翻面洗，但襪子應該正面清洗，不過經常洗一洗又變成反面，讓她很困擾，於是好奇「大家如果丟洗衣機，會正還反面洗啊？」

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問題抛出後，一票認為：

．「怎麼脫就怎麼洗」

．「反面洗啊，腳碰到的地方髒髒當然要洗乾淨」

．「接觸腳的那面有流汗應該比較髒」



另有網友持相反意見：

．「不是正面在地面又接觸鞋底的那一面比較髒嗎？」

．「襪子正面髒當然正面洗」

．「正面，反面洗我還要把襪子外翻，很不方便」



事實上，台灣除臭襪品牌WARX曾在官網分享，襪子一定要單獨洗，不要跟其他衣物一起洗，因為襪子上的細菌是衣物當中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，且襪子穿久了腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子受到影響而無法發揮完整的功效。

業者建議，清洗襪子前應將襪身展開，避免球狀，並翻面清洗襪子內裏朝外，再將襪子放進洗衣袋，這樣能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用週期、提升清潔效果，晾曬時建議夾取襪口（束帶）的位置，才能避免襪子變形。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】