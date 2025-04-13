任誰也甜入心！爺爺搭火車放工　2歲得意乖孫飛奔上前「接放工」

根據日媒《Hotsena》的報道，一段爺爺下班回家，孫子前往車站閘口迎接的影片，近期在社交平台上大受關注。影片中，小男孩看到爺爺出站後，興奮的張開雙手奔向爺爺懷裏擁抱。



一放工就見到這樣可愛的笑容，任誰也開心吧！（按圖了解）



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這段溫馨畫面來自TikTok的@ninjin_dance。影片中的可愛小男孩目前2歲，從1歲前就開始跟着家人到車站迎接爺爺。家人表示，由於孫子平時沒有與爺爺住在一起，每當女兒回娘家時，總會帶着他一起去迎接，讓他能早點見到爺爺。一開始，孫子對陌生的車站環境感到有些害怕，但幾次之後，他已經習慣，並將「去車站」與「迎接爺爺」畫上等號，深深印在腦海裏。

影片中，爺爺看到孫子朝自己跑來，滿臉笑容的舉起手機拍攝，而孫子則興奮地張開雙臂衝向爺爺，這可愛純真的畫面讓許多網友心中暖暖的。

有網友表示：

．「這樣可愛的孩子前來迎接，真的會讓一天的疲憊瞬間消失」



還有人逗趣的說：

．「爺爺超帥」

．「我也想這樣奔向超帥的爺爺！」

．「爺爺那麼帥，我也要飛奔過去（40歲女性）」



還有其他網友留言：

．「如果有這樣的孫子，上班再累也值得！」

．「這畫面讓人想把薪水全給他」



@ninjin_dance透露，希望之後可愛的小男孩可以繼續到車站迎接爺爺，直到爺爺退休為止，甚至希望小男孩的妹妹長大後也能一起參與這個溫馨的日常儀式。對爺爺來說，這段短短的時光，應該是一天中最幸福的時刻。

這個小孩還是手抱時，已常去車站接爺爺放工：



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】