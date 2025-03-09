萌爆報案事故！男童致電稱「想吃冬甩」警員不斥責更「速遞到府」

美國奧克拉荷馬州一名男童打了電話「報警」（當地號碼為911），原因竟然是因為他「緊急需要甜甜圈」。警方接到這通意外的求助電話後，不僅沒有責怪孩子，還真的送上了一盒甜甜圈，讓網友直呼，「這是最暖心的報案事件！」



這個警局很有愛心吧！（按圖了解）



+ 4

據《紐約郵報》（New York Post）報道，摩爾市（Moore）警察局日前在社交媒體上分享了這通可愛的電話錄音。年幼的班奈特（Bennett）在玩家裏的舊手機時撥打了911，講了一些讓人聽不懂的兒語之後便掛斷電話，不過他馬上又再次撥打，還講出了自己的「緊急需求」 — 想吃甜甜圈！

接線員在電話中回應，「甜甜圈？你要甜甜圈？你會分我一個嗎？」而小小的班奈特則十分認真地說：「911，這是緊急事件。」接線員配合地問道「緊急事件？」班奈特又堅定地回答：「緊急甜甜圈！」接線員再次試探：「那你會分我一個嗎？」沒想到，班奈特馬上毫不猶豫地拒絕對方：「我才不要！」

雖然這次的報案內容並非真正的緊急事件，但警方沒有生氣，反而幽默回應。隔天警察局還特地派員警到班奈特家，親手送上一盒Dunkin' Donuts的甜甜圈，讓班奈特的願望真的成真了。

相關文章：戒奶嘴｜女兒3歲仍在吃！爸爸藉「辦葬禮」讓女兒哭別童年最愛

警方表示，雖然班奈特當時使用的手機是舊款，不能上網或播音樂，但還是可以撥打911。任何可以開機的舊手機，就算沒有SIM卡，還是可以撥打緊急電話，因此摩爾市警察局提醒家長，應該妥善保管舊手機，避免孩子誤撥。

這起「最可愛報案」在網路上瘋傳，許多網友也紛紛留言說：「這孩子的誠實度100分！」、「警察叔叔人也太好了吧！」甚至還有人開玩笑：「希望他下次能幫我打911叫個薄餅！」

【延伸閱讀，更多純真孩童故事】



愛心屁屁攻擊！1歲女兒想幫爸爸遮陽光 「整個屁股」坐在他面上

+ 5

「孩子在哪裏？」爸爸力證兒子在BB車內 媽媽一睇激到無話可說

+ 4

延伸閱讀：

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

月底救星！日本拉麵價格漲破「千元之壁」 無配料款變新寵兒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】