育兒｜產後母親睡眠質素受影響長達6年 研究揭背後四大長期影響

不少新手爸媽都會經歷過，孩子出生後「瞓唔飽」已成日常。最初以為只要捱過頭數個月的夜奶期就能回復正常睡眠，但根據一項長達六年的追蹤研究顯示，媽媽的睡眠質素，在生育六年後仍未完全回到懷孕前的水平，長期下來對健康造成4大影響。



產後睡眠長期受影響

德國的研究所及英國華威大學合作，在《Journal of Sleep Research》發表了一項研究。研究追蹤了超過4,500對父母，觀察他們從母親懷孕到孩子六歲期間的睡眠變化。

研究發現，母親在產後的第一年，每晚平均只睡4.5至5小時。即使孩子已經到六歲，母親的睡眠滿意度仍低於懷孕前，睡眠時數也未完全恢復，長期下來，已逐漸變成睡眠剝奪，影響身心健康。而父親雖然在第一年也有出現睡眠時間減少與質素下降的問題，但程度較輕，而且恢復的速度明顯較快。

為何對母親影響更大？

研究指出，雖然父母雙方都會因照顧寶寶而影響睡眠，但很多家庭主要都是由母親來承擔夜間的照顧責任。而且，母親會持續處於警覺狀態，對寶寶的聲音和動靜更加敏感，即使寶寶只是輕聲哼了一下，母親都會因此而清醒過來。這樣會令她們難以有深層的休息。

育兒對睡眠的影響，比不少人預期的還要深遠。（AI生成圖片）

睡眠不足對健康有4大長期影響

長時間缺乏優質睡眠，會對身心健康造成深遠影響。研究指出，這些影響與家庭收入、教育程度或家庭結構無顯著關係，無論家庭條件如何，父母都有可能受到影響。

1. 情緒波動加劇，出現焦慮或產後抑鬱

2. 專注力下降、記憶力變差

3. 抵抗力變弱，容易患病

4. 親密關係受影響，容易有夫妻衝突或變得疏離

育兒對睡眠的影響，比不少人預期的還要深遠。香港生活節奏急促、對育兒的支援較弱，家長往往會把孩子放在第一位，忽略了自己的身心狀態。要重建平衡的作息不容易，但只要肯慢慢調整，仍有機會找回穩定的節奏。