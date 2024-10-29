產後｜產後肥胖與三個小細節有關 專家指想修身要先改善飲食習慣

世紀之謎：「產後肥」，大家有沒有曾經聽說過：「生完BB就會肥。」？在大眾的心目中，生小朋友等於「肥」，產後肥胖彷彿成為了一個定律。其實生活習慣面對如此巨大的轉變，飲食都會受到影響，亦在一些飲食小細節上會導致產後肥胖揮之不去，導致媽媽產後肥胖有不同的原因。媽媽們如果想體重有變化，首先要對自己的飲食習慣有所認識，才可以踏出第一步，對症下藥並努力改善。

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產後肥胖 或與三個生活小細節有關

小細節1：食量增加/運動量減少

懷孕和坐月期間容易因食量增加，使胃口變大，經過一段時間高食量的日子，體重亦隨之上升。此外，進食補品食療及運動量減少亦是導致體重上升原因之一。

小細節2: 當媽前vs當媽後

當媽前：

事無大小都有家人幫手處理。

當媽後：

事事親力親為，專注力和集中力都放到初生寶寶身上。新手媽媽甚至需要學習「餵奶」、「換尿片」、「洗白白」。

成為母親後，時間變得有限，很多時候只求方便，便選擇進食麵包、餅乾、零食等方便果腹的食物。雖然食量不多，但這類食物糖分和脂肪高，容易在無形間攝取過多熱量。

例子：

每片全麥消化餅有65Kcal，每3片相等一碗白飯的熱量，則約220Kcal。可是，白飯幾乎不含脂肪，但3片消化餅已經有6.3克脂肪（1.5茶匙油），實在是致肥於無形！

小細節3：執手尾惹的禍

寶寶的食量不大，剛開始進食固體食物時，通常會剩下很多食物。媽媽通常就要擔任「清道夫」的角色，為孩子「執手尾」。

如是者，幾年過去了，媽媽自然會攝取過多的熱量，導致胃口越吃越大，體重也自然上升！

小提示：

寶寶時期

使用寶寶專用的煮食工具，通常體積會較細，可避免一次過烹調過多食物。

幼兒時期

1. 嘗試預算小朋友的食量，減少煮食份量，從源頭減少。

2. 習慣把吃不完的食物留到下一餐。

3. 外出用餐時點叫兒童餐。

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