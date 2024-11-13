新手爸爸｜切勿輕視男士產後抑鬱症 中醫師教你三大應對方法

產後抑鬱｜曾小謙，一位與我自小就一起玩的好朋友，最近成為了父親，大家都替他感到高興，因為他和他的妻子一直也很渴望擁有一個小寶寶，現在夢想終於成真了。

本文作者：曾秉謙中醫師



然言，自從寶寶出生後，曾小謙似乎變了另一個人：他臉上以前常掛著開朗的笑容，但現在笑容變得稀少。他以前不喝酒，但現在經常喝得醉醺醺，而且變得暴躁易怒。每當我們關心他是否需要幫忙時，他總是推搪說「我沒事，只是照顧小孩真的有點累」。

儘管如此，我們還是建議他去看醫生。最後醫生給曾小謙下了一個出乎我們意料的診斷：男性的「產後抑鬱症」(Paternal Postpartum Depression, PPPD)。

男性心理問題常被忽視 容易患上產後抑鬱症

過去，男性在產後的心理問題經常被忽視或低估。當寶寶出生後，大家自然會關注疲憊不堪的媽媽和脆弱可愛的小寶寶，但這並不意味著繼續在工作中的爸爸就沒有壓力。

研究表明，全球約有10%的父親在孩子出生的首年出現產後抑鬱症，一些研究甚至估計有25%的父親出現情緒低落、焦慮不安、自我質疑和失眠等精神症狀，甚至可能患上強迫症、廣泛性焦慮症或創傷後壓力症（Post-traumatic Stress Disorder, PTSD），嚴重的情況下可能產生自殺傾向。

如果爸爸之前曾經患有抑鬱症，無法與孩子建立良好溝通，面臨財務困難，擔心自己的男子氣概，與伴侶關係緊張，或者伴侶自身情緒容易波動，這些因素都會增加他們患上產後抑鬱症的風險。

實際上，從「丈夫」到「爸爸」，不僅是身份的轉變：突然面臨的經濟壓力，生活作息改變，睡眠不足，以及照顧媽媽和嬰兒的心理壓力，對於「父親」這個新身份的期望落差等，都會給爸爸帶來巨大壓力，增加患上產後抑鬱症的風險。

此外，華人社會常常強調男士應該堅強，是「一家之主」，主張「流血不流淚」，這使得即使爸爸們察覺到自己的情緒似乎有些異常，他們也只能咬緊牙關，忍住淚水，默默地告訴自己「只要撐過去就沒事了」，即使他們自己也不完全相信這樣的話語。

忽視男性產後抑鬱 或影響整體家庭幸福

出現男性產後抑鬱症的家庭，夫妻可能面臨較嚴重的婚姻衝突，而且父母和子女互的互動會出現問題，甚至導至嬰兒的發展不良。所以男性產後抑鬱症不僅會對父親自身的心理健康造成影響，還可能導致與配偶之間的疏遠和衝突，對嬰兒的照顧和成長產生負面影響。因此，我們需要更多關注和支持，使男士在產後仍然保持心理健康，以促進整個家庭的幸福和健康。

如何發現自己患上男性產後抑鬱症？

男性和女性在面對困難時表達方式的差異，使得男性在面對生產後的心理壓力時可能表現出不同的症狀。

一般而言，患上男性產後抑鬱症的父親可能會感到煩躁焦慮、絕望沮喪、難以集中注意力、食欲不振、睡眠困難，甚至對寶寶哭聲產生恐懼，對自己的寶寶產生厭惡感。基於面子問題，一些父親可能會透過酗酒、濫用藥物或過度工作來逃避和掩飾自己的無助和不安。

如果這些症狀在孩子出生後幾星期仍然持續，甚至超過兩週，我想告訴您，這並不是您的錯。請先深呼吸一次，給自己一個擁抱，告訴自己「這不是你的錯」。然後，讓我們看看以下的方法，或許能對您有所幫助。

應對男性產後抑鬱症的方法

1. 求助不等於懦弱！

無論何時，夫妻之間的溝通都是最重要的。在這個時候，媽媽的注意力可能已經完全放在嬰兒身上，爸爸的情感需求則被忽視，令爸爸感到孤獨和無助。因此，爸爸應該更主動地與另一半溝通表達自己的焦慮，並承認自己需要被愛。這樣做可以避免負面情緒的壓抑，進一步惡化問題。

此外，如果爸爸在照顧媽媽和嬰兒的過程中感到困惑和無助，請馬上尋求支援。在家庭和健康面前，不要再把自己的面子放在第一位了。除了像您現在這樣，在智能手機中搜索有關「男性產後抑鬱症」的內容之外，也可以與父母、兄弟姐妹或朋友交流，分享育兒的困難和心得，或請他們協助照顧寶寶。或許他們可能無法直接提供支援，但將內心的疑慮表達出來已經對情緒有很大的幫助。

2. 學習不等於愚蠢！

成為一位父親是一個全新的角色和責任，不是僅僅依靠直覺就能解決的，就像游泳或騎自行車一樣，是需要學習的新技能。爸爸千萬不要認為，離開了校園就不再需要學習，也不需要覺得學習一定是苦悶和麻煩的，反而，透過學習育兒技巧的過程，參與育兒活動，不僅能在遭遇育兒困難時減輕壓力，增強父親的自信心，而且可以拉近跟媽媽與寶寶之間的關係。再者，能與他們一起學習、成長，也算一種彌足珍貴的幸福吧。

3. 休息不等於偷懶！

俗話說「人無遠慮，必有近憂」。缺乏休息是導致爸爸產後抑鬱的其中一個原因。爸爸可以提前與媽媽和其他幫助照顧寶寶的親友商量和計劃，安排合理的休息時間，以平衡工作、家庭和個人需求。這樣能確保每個人都能有足夠的休息和放鬆時間，大家都在精力充沛的狀態下照顧寶寶，避免因疲勞而引發不必要的危險。需要注意的是，「休息」並不等同於「打機」，為了讓大腦真正放鬆，最好遠離電子螢幕。可以聆聽輕音樂、冥想，淺嚐一些咖啡（淺嚐喔！），再配合以下的食材，有助爸爸調理身體，放鬆身心。

三種中藥飲食加持 助調理身體

1. 甜美的滋補靈丹！桂圓（龍眼肉）

桂圓味甘，性溫，具有補益心脾的作用，不會因滋膩而引起腹部的脹氣，常用於治療思慮過度和心脾虛弱引起的症狀，例如貧血、心悸、神經衰弱、失眠等，只要單獨使用，就具有顯著的功效，被視為一種滋補良藥，不僅可以用於製作甜品、煮湯，亦能直接作點心享用，只要每天吃幾粒的桂圓，即能達到效果。對於睡眠質素不佳的人，可以配合酸棗仁和柏子仁一起使用。但假如平日容易長口瘡、暗瘡，或是大便偏於乾硬難排的燥熱型人士，服用桂圓可能會助長燥熱，以下介紹的百合相信會更加適合。

2. 萬用的清潤食材！百合

百合味甘，性寒，具有潤肺止咳、清心安神的作用，不僅是中醫師的常用藥物，在日常生活中也常有用武之地。新鮮百合可以用作烹調小菜，在酒樓的菜單也會出現百合炒西芹的組合；而乾百合則適合煲湯、煮甜湯。經常感到疲勞，或是容易心浮氣躁的人，可配合花旗參和蓮子煮水代茶，這樣既能補氣又能安神。

3. 天然的鎮靜藥！洋甘菊

洋甘菊除了具有降低發炎、鎮靜和收斂的效果外，其中的類黃酮成分也能與大腦中的苯二氮卓受體結合，起到溫和的鎮靜劑作用。因此，在睡前飲用洋甘菊茶有助於入眠，對緩解肌肉痠痛也有一定效果。

需要強調的是，抑鬱症和感冒一樣，任何人都有可能罹患。患上抑鬱症並不代表你特別軟弱，只是身體出現了疾病而已。因此，如果爸爸懷疑自己患有產後抑鬱症，或者抑鬱症狀持續一段時間未有改善，請別猶豫，儘快尋求醫療幫助。精神科醫生將對您進行評估，並提供心理和藥物治療，這也是作為爸爸對媽媽和寶寶最負責任的做法。