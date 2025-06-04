小六男生不敢開口說話？心理學家靠1個細節拆解沉默原因對症下藥

孩子變得沉默寡言有很多原因，要找出真正的問題才能對症下藥。註冊教育及兒童心理學家心小姐分享一個輔導案例，有一位小六男生不敢開口說話，背後原來有3個原因，當心小姐察覺到1個細節後找出根源、對症下藥，很快就改善了問題，令他重拾自信開口說話。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



一對父母憂心忡忡的走進輔導室，說他們讀小六的兒子Miles不肯說話。Miles自小性格內向，在社交場合表現被動，只用簡少的語言與人溝通。這學年開始後，他更不肯張口——上課時拒絕回答老師的問題，在好友和家人面前亦欲言又止，把想法通通憋在心裡。Miles父母說最近沒發生任何大事，問過Miles為何不說話，他卻不願說，於是找心小姐看看能否找出原因。

說話吞吐不敢開口

單獨面見時，Miles駝著背，坐在沙發的一角，迴避視線。心小姐用慣常的方法打開話題，詢問他的喜好。Miles猶豫了一下，抿著嘴吐出一個R字頭的遊戲平台。這虛擬世界相當受學生歡迎，因此心小姐也有嘗試了解它的特色及遊戲。她問Miles：「你最鍾意玩裡面邊個遊戲？」。

他凝視心小姐，明顯心中有答案，但沉默不語。她說出幾個熱門遊戲的名稱，問Miles喜不喜歡。Miles的眼神滲出一絲驚喜，正想答覆，卻好像想起什麼，猛然用手摀住嘴巴，把話吞了回去。

心小姐輕聲重複問題，鼓勵Miles回應。他表現苦惱，身體不自在的挪動。她誠懇地表示：「我想陪你一齊面對溝通上遇到嘅問題，希望你可以話俾我聽你嘅困難，等我可以幫到你。」

Miles看上去仍有難言之隱。她溫柔地直接詢問：「我知你平時好少同人講嘢，其實點解呀？」Miles沉思了一會，之後用雙手蓋著嘴臉，低頭說：「我驚……驚講錯，唔知講咩好……」

孩子沉默寡言有很多原因，要找出真正的問題才能對症下藥。（AI生成圖片）

3大原因不敢開口

一個學生不說話可能是因為害羞、聽不明白、覺得話題無聊、反叛、焦慮等。細問下，心小姐了解到Miles的原因是語言和溝通能力弱：

1. 常說錯話：他講話時總是用錯詞語和句式，辭不達意。他最近意識到這弱項在朋輩間越來越明顯，害怕出醜尷尬，便寧願沈默。

2. 缺乏話題：他不知道應與別人聊什麼，不懂得如何展開及維持對話，因此常常在交流中愣住。

心小姐心想Miles有機會有語言障礙或社交溝通障礙，但除此之外，她猜他還有一個顧慮。

找出沉默原因對症下藥

心小姐一直認真觀察Miles的表情和動作。她微笑低聲問他：「你唔講嘢係咪仲有一個原因，係關於你啲牙齒？我細個嗰時啲牙唔整齊，笑嘅時候都會用手遮住個口。」

Miles驚訝地望著她，綻開尷尬但真摯的笑容，繼而反射性彎下身躲避她的目光。她知道應該猜對了，便告訴Miles她的經歷。在矯正牙齒後，她說話及大笑時都比較自在和自信。她問Miles：「你想唔想箍牙？不如我哋一齊同爸爸媽媽講吓？」這條問題Miles倒答得爽快：「好呀！」

下一次她再和Miles見面，為他訓練社交溝通技巧時，他是帶著牙箍和笑容出現的。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「『三個原因令佢唔講嘢？』摀住嘴巴說話的內向生】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。心小姐近年亦推出兩本著作，包括《校園療心室 – 劃出未來‧點燃學習 》和《校園療心室2 – 自主情緒‧實現真我》，書籍均被提名十大好讀及被挑選成為digidad 12本獲資助的書籍。