孩子「冇手尾」屋企執極都亂？在嘆氣的你其實已「做錯一件事」

「整潔的家，整潔的頭腦」，混亂可能會讓人難以承受，尤其是當混亂無處不在時，但家有幼兒常一片混亂，怎麼辦？



家有幼兒，環境常常一團混亂，不管是不懂得收拾玩具，還是因為好奇心旺盛，東翻西找，總是讓大人收拾得很累，往往才剛剛收好沒多久又凌亂不堪。但是，雜亂無章是會影響心理健康的，該怎麼辦？

相關文章：衣服穿過別掛在櫈上！養成6個小習慣 家居即變乾淨顯富貴感

+ 14

網絡上有許多家長的建議，像是以下：

．「把他們不玩的玩具收起來，如果他們幾個月內不再要這些玩具，就把它們扔掉」

．「一次拿出一定數量的玩具，將其他玩具收起來，然後每週或每月更換一次」



但不好好收拾，下場還是一樣，而且很多時候，收拾者都是母親。

首先，請先了解，這也不是孩子們的錯。孩子們會適應周圍的環境，如果有可玩的玩具，他們就會想玩，整理環境的思維也是慢慢形成的，以下是一些關鍵時期和影響因素：

先了解整理環境的思維如何形塑

2-3歲：模仿階段

這個階段的幼兒開始學習模仿成人的行為。他們可能在家長的示範下嘗試簡單的整理行動，例如撿起玩具或擦拭桌面。這時候重點是透過遊戲和讚美來鼓勵他們參與。

3-4歲：規範意識萌芽

到了3至4歲，幼兒的規則意識開始形成。他們開始理解「每樣東西有它的地方」，並能夠更有系統地參與整理，例如將玩具分類或丟垃圾。家長可以透過制定簡單的規則來加強他們的行為。

4-5歲：責任感初步建立

在這個階段，幼兒能夠更清楚地理解自己在團體或家庭中的責任。他們可能會開始主動參與維持環境整潔的工作，特別是在學校或家長鼓勵的情況下。

相關文章：家居收納｜孩子總不懂妥善收拾玩具？3大「收納神器」好睇唔好用

+ 20

設定規則並執行

建議設定規則並確實執行，只有良好的規範才有可能讓孩子有學習的機會，父母不要害怕制定規則並執行它們。當然，告訴你的孩子該如何收拾環境，常常會引起抱怨、反抗，但從長遠來看，這種親子間的爭執是必須的。千萬不要因為怕麻煩，怕破壞親子情感而總是由大人直接把玩具收起來。這會形成一個「惡性循環」：孩子不知道維護家庭整潔也是他的責任，父母則越來越沮喪。

改變你看待混亂的方式

建議改變看待混亂的方式，不要將家中的混亂視為自己的失敗，而應將其視為孩子幼年期短暫期間的生活樣貌。這是創造力、玩耍以及孩子探索世界的所有方式的標誌。你不必喜歡這樣的環境，但也不用過度認真看太這一切，減輕自己的壓力。

從小事做起

我們說「整潔的家，整潔的頭腦」肯定是有原因的。混亂可能會讓人難以承受，尤其是當混亂無處不在時。建議從小整理開始，或設定10分鐘的計時器，看看你能做到多少。小小的勝利會創造動力，有助於減少不知所措的感覺。

設置混亂區域

當孩子們玩耍時，將混亂控制在房子的某個區域可能是個不錯的辦法。讓遊戲室或客廳的一個角落成為變得混亂的地方，保留一些區域作為安靜的區域，例如你的臥室。知道你有一個整潔的區域可以好好休息，可以讓你的感受發生巨大的變化。

相關文章：收納技巧│日本三孩媽用無印良品收納盒 用8招打造極簡書桌空間

+ 4

如何教導孩子收拾

・以身作則：家長的行為是最直接的榜樣，讓幼兒看到您如何整理和保持環境整潔

・遊戲化過程：將整理工作轉化為有趣的遊戲，例如比賽誰能最快收拾玩具

・給予讚美和鼓勵：對幼兒的每一個努力都給予正向回饋，增強他們的信心和動機

・設定固定規則：例如「吃完後一定要把餐具放到洗碗槽」，這些簡單的規範有助於建立習慣

・提供工具：給孩子準備適合他們使用的小掃帚或垃圾桶，讓他們能夠輕鬆參與



當面對一片混亂的居家環境，請提醒自己，養育孩子很困難，混亂只是暫時的，你已經盡力了，對待自己就像也要記得友善與體諒。

【延伸閱讀，更多家居收納建議】



家居佈置｜別擋住窗戶、傢俬不必靠牆擺！5大建議「放大」空間

+ 14

收納不等於左塞右塞！即學7大技巧 實踐「二八原則」為空間留白

+ 17

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家有幼兒，環境無處不亂，雜亂無章影響心理健康，請改變你看待混亂的方式】