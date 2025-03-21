孩子說話戾氣重？先別失望、憤怒　5大原因或令他們對爸媽失耐性

你是否曾經和父母發生過激烈的爭執？你是否發現，明明只是小事，為甚麼每次說話時，氣氛總是這麼緊張？是的，很多時候，和父母之間的溝通總會不自覺地變得充滿戾氣，甚至覺得你們之間的關係總有一些隱形的疙瘩，怎麼解都解不開。



但其實，背後的原因，原來真的有跡可循！

今天，我終於找到這個隱藏已久的原因，也許它正是你們關係中的那個關鍵點！

孩子說話變得沒耐性、戾氣重？爸媽應要想想箇中原因：（按圖了解）



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1. 世代差異，溝通的障礙

父母和我們之間的世代差異，往往是衝突和誤解的根源。我們的成長背景、教育方式、生活方式，甚至思考方式，都和父母有着巨大的差異。這些差異讓我們的溝通變得更加複雜。

「你怎麼這麼叛逆？」、「你就不能聽我的話嗎？」，這些話背後，往往包含了代際間的認知不同。

父母希望我們遵循他們的經驗，但我們渴望有自己的一片天地。父母無法理解我們的價值觀，而我們也很難理解他們的處事方式和思考邏輯。

為甚麼這會導致戾氣？

當彼此無法理解對方的立場時，言語就會變得更具攻擊性，誤解也會隨之而來。我們可能會感到壓抑，而父母也可能感到失落和無奈。

2. 情感需求的不對等

很多時候，我們和父母之間的爭執並非只是因為瑣碎的小事，而是因為情感需求的失衡。我們渴望被理解、被尊重，但父母常常以為你好的名義，忽略了我們內心真正的需求。

「你這麼做不對！你應該......」，這類話語頻繁出現時，父母的關心反而給了我們壓力。

我們需要的是理解和支持，而非單方面的指責和要求。

為甚麼這會導致戾氣？

當情感需求沒有被滿足時，心裏的不滿和委屈積壓，就會在溝通中爆發出來。父母的關心被誤解為控制，自己的需求被忽視，結果就是雙方都不舒服，情緒不斷升級。

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3. 溝通方式的不同

父母的溝通方式大多是直接且具指導性的，尤其在我們從小到大的成長過程中，他們習慣了用權威的方式來表達意見和決策。而我們，已經逐漸成為有自己獨立思想的人，不再喜歡被束縛。

「聽話，不准頂嘴！」，這種強勢的溝通方式，給我們的情感空間很小。

我們希望得到的是平等的對話，而不是單方面的命令或教育。

為甚麼這會導致戾氣？

溝通中的單向指令會讓雙方都感到被壓抑。父母覺得自己在為我們好，而我們卻覺得自己沒有話語權，情緒越來越不耐煩，爭吵就變得難以避免。

4. 沒有有效的情緒管理

很多時候，我們和父母的衝突不只是因為言語上的不合，而是因為情緒沒有及時的疏導。情緒的積壓往往使得言語更加激烈，衝突也容易升級。

例如，今天因為一件小事和父母發火，其實背後可能有更深層的情緒積壓已久的不滿、失望，甚至焦慮。

然而，這些情緒並沒有被疏導，最後就在一次不經意的爭執中爆發出來。

為甚麼這會導致戾氣？

情緒沒有被管理，無法有效表達的時候，往往會轉化為攻擊性的言語。雙方都帶着未解的情緒溝通，結果就是一場情緒的惡性循環。

5. 缺乏傾聽與共情

真正的溝通，不只是我們說了甚麼，更重要的是聽到對方的聲音。父母總是以為你好為理由指導，而我們往往覺得這些話有些偏頗，感受不到他們的真正關心。

我們或許沒有告訴父母我們內心的壓力和困惑，父母同樣也沒有聽懂我們想要表達的真實感受。

「你怎麼總是不聽話？」、「你能不能站在我的角度想一想？」，這些話的背後，往往缺乏真正的傾聽與共情。

為甚麼這會導致戾氣？

缺乏溝通的同理心和傾聽，造成雙方的誤解和疏離。彼此站在自己的立場思考問題，導致情緒不被理解，最終只能透過爭執來釋放不滿。

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總結：解決戾氣，關鍵在於理解和傾聽！

和父母的溝通中，戾氣往往是由世代差異、情感需求不對等、溝通方式不同、情緒沒有及時處理等因素共同作用的結果。

我們不能改變父母，但我們可以改變自己的溝通方式：少一些指責，多傾聽；少一些批評，多共情。

理解彼此的不同，尊重彼此的情感需求，才能真正減少那些無謂的衝突與戾氣。

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