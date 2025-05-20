父愛過火不尊重界線變成壓力！3個真實案例女兒向心理學家求助

不少家庭的親子關係非常緊密，但當孩子逐漸長大，自然會有自己的界線，與父母也未必像從前一樣親密，但不是每位家長都能正面看待孩子的轉變，這可能會令親子關係一天天地惡化。註冊教育及兒童心理學家心小姐分享了3個輔導個案，3位女生都因父親不尊重界線而煩惱不已。她建議這些父親都應改變管教方式，也分享了4個建議。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



三位不同年紀的女生在輔導時，不約而同地表達對爸爸太痴纏的困擾，請心小姐勸說父親與她們保持距離：「幫我勸爸爸唔好咁痴纏！」

面對這特別的請求，心小姐分別詢問三位女兒：「點解你有咁嘅感覺？你爸爸做咗啲乜嘢？」

不同年齡女生投訴父親不尊重界線

小五女生Gigi天真地剖白：

我阿爸好鍾意錫我，日日都會錫我，其實我唔鍾意佢啲鬍鬚拮到我塊面。喺屋企錫我都算啦，不過我真係唔想佢送我返學嗰陣，喺學校門口錫我。個個同學都望住，好尷尬！

中五女生Elizabeth投訴：

我同阿爸阿媽出街嗰時，阿爸一定要我拖住佢。我唔想其他人以為我係佢女朋友，所以有時唔肯拖，佢就即刻發脾氣。仲有啊…我一同佢講起有關男同學嘅嘢，佢就好敏感，仲會黑面！佢成日話我身邊啲男仔唔好，叫我唔好拍拖，搞到我唔想再同佢講嘢。

大一女生Ophelia大吐苦水：

阿爸諗嘢好傳統，覺得佢係一家之主，所以我要聽晒佢話。佢一啲都唔尊重我嘅意願，根本冇當過我係大人！阿爸除咗要求我講手機同電腦嘅密碼俾佢聽，仲要我隨傳隨到。

我平時已經盡量抽時間同阿爸阿媽食飯。有次我一早同佢哋講咗，星期六約咗朋友食晚飯。點知阿爸星期六朝早，突然要求我夜晚陪佢同嫲嫲食晚飯。我話已經約咗朋友，去唔到，佢就鬧我唔孝順！

三位女兒向心小姐求助：「我同阿爸講過我嘅諗法同感受，但係佢唔聽。你可唔可以幫我同佢講吓？」

不少家庭的親子關係非常緊密，但當孩子逐漸長大，自然會有自己的界線，但家長未必能容易接受孩子的轉變。（photoAC）

不尊重孩子的界線 把子女越推越遠

聽過女兒們的分享後，心小姐發現她們的父親有兩個共通點：他們都非常疼愛女兒，表達方式卻不合宜；未能根據女兒的年齡，調整與她們相處的態度和期望。

這導致女兒感到煩惱或反感。她們的意願未被接納，因此漸漸抗拒與父親相處。有些父親會因女兒疏遠自己而感到失落，對女兒的要求或控制慾會變得更強烈，加強雙方的不滿，關係也變得緊張。

不要令愛變成壓力

心小姐遇過不少父母，堅持用自己喜歡或認為正確的方式去關愛孩子，卻沒有思考孩子需要和接受的愛的表達方式。

這些強加在孩子身上的愛，往往會適得其反——不僅增加子女的壓力和負面情緒、妨礙孩子獨立發展、影響親子關係、嚴重的還會衍生反叛的行為。

強加在孩子身上的愛，往往會適得其反，帶來反效果。（photoAC）

改變管教方式 建立平等關係

心小姐問Gigi，Elizabeth和Ophelia的爸爸：「你想唔想阿女第時成為一個獨立、有自尊感嘅成年人？」爸爸一致同意。心小姐用手勢展示「父母與子女關係的變化」：她將右手平放眼前（代表父母），左手放在腹前（代表子女），然後緩緩把左手抬至右手的高度。

她一邊做動作，一邊解釋：「當仔女年紀細嘅時候，父母需要比較高嘅權威，去幫小朋友做決定，促進佢哋健康成長。當仔女進入青春期，父母就應該輔助佢哋逐步成為成熟嘅大人，最終同父母建立平等嘅關係。我明白爸爸好錫阿女。如果想同佢保持良好嘅關係，同時幫到佢正面咁發展，我哋就要學識尊重仔女，適時改變管教同溝通方式！」

給爸爸們的四個建議

1. 接受與女兒的關係會隨著時間變化，這是正常、必然、且有利女兒發展的。

2. 敞開心扉，開放溝通。過程中聆聽、並認真看待女兒的感受和意見。

3. 在生活及肢體接觸方面，與女兒一同設定合理的界限。

4. 平衡指導與自由，逐步放手，給女兒空間練習做決定。

祝願爸爸們能透過以上方法，發揮關愛的力量，拉近與女兒的關係。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「幫我勸爸爸唔好咁痴纏！」想與父親保持距離的女兒】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。心小姐近年亦推出兩本著作，包括《校園療心室 – 劃出未來‧點燃學習 》和《校園療心室2 – 自主情緒‧實現真我》，書籍均被提名十大好讀及被挑選成為digidad 12本獲資助的書籍。