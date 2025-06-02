情緒調節能力要從小建立！心理學家提醒忌做4件事壓抑孩子情緒

有不少孩子的情緒調節能力較弱，原來他們的情緒表達與家長的行為有密切關係？註冊教育及兒童心理學家心小姐指出，有很多家長都會不自覺地壓抑孩子的情緒，她分享了家長應對孩子情緒的3大方法以及情緒輔導要點，教大家提升孩子的情緒表達能力。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



孩子的情緒調節能力，取決於家長的態度與話語！每個孩子都值得被傾聽，每種情緒都應該被尊重和接納。學會用適當的方式與孩子溝通，才能幫助他們建立穩定的內心世界！讓孩子知道，無論開心還是不安，家長都會在身旁支持。

孩子有情緒家長怎應對？

1.保持冷靜，以身作則：孩子會模仿家長的情緒反應，所以家長應保持冷靜。

方法：家長可以先停一停，深呼吸，用平靜的語氣回應孩子。

2.鼓勵子女表達，接納他們的感受：家長應引導孩子說出情緒及原因，而不是壓抑。

方法：當孩子生氣或難過時，家長可先認同他們的感受，並了解背後原因，再提供支持。

3.尊重孩子想法，建議合宜的表達方法和選擇：若孩子可參與做決定，會更願意嘗試和合作。

方法：給孩子不同處理情緒的方法選項，不強迫他們照家長的方式做。

情緒輔導要注意4點 避免造成反效果

1.先反映，再引導：

忌說：唔好喊啦，好小事啫！

宜說：我聽我出你好傷心，媽咪會陪住你，你想唔想話俾我聽點解？

2.接納孩子的情緒

忌說： 你點解要發脾氣？

宜說：我明白你有啲唔開心，因為同學唔同你玩。

3.教孩子用言語表達情緒

忌說：你唔好亂發脾氣！

宜說：如果你覺得嬲，可以話「我好嬲，因為…」，而唔係大叫同掉嘢。

4.提供選擇，而非直接下命令

忌說：快啲停！

宜說：你想搵個靜啲嘅地方坐低休息，定係攬住我一陣？

家長要學會用適當的方式與孩子溝通，才能幫助他們建立穩定的內心世界！

3招提升情緒表達的日常活動

1.使用視覺工具，如情緒卡或溫度計，家長可以問孩子：「你有乜嘢感受？」、「你覺得0-10，依家有幾嬲？」。

2.運用故事與角色扮演，如代入故事：「故事入面個主角今日好傷心，你覺得佢可以點做令自己舒服啲？」

3.設立「家庭心情分享時間」，可以作開放式討論，例如每晚吃飯或臨睡前，用10分鐘輪流講出當日正面或負面的感受。

培養情緒管理和自省能力

家長應培養孩子的情緒管理能力，可以記住解難和進步的三步驟：察覺（Aware）、接受（Accept）、行動（Action）。日常應營造關愛、鼓勵獨立思維的家庭環境，多引導並尊重孩子為自己做決定，創造安全空間讓孩子願意表達想法，給予空間讓孩子練習自主思考。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孩子的情緒調節能力，取決於家長的態度與話語！」】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。心小姐近年亦推出兩本著作，包括《校園療心室 – 劃出未來‧點燃學習 》和《校園療心室2 – 自主情緒‧實現真我》，書籍均被提名十大好讀及被挑選成為digidad 12本獲資助的書籍。