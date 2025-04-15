湖水畫成粉紅色是錯？兒子被老師糾正　爸爸跟他到圖書館尋找真相

你知道嗎？其實孩子腦中有好多天馬行空的想法與創意，但卻時常被大人們剝奪殆盡，最後長成千篇一律的樣子。



很多人會說，哪有，我很尊重孩子！但試想，當孩子沒有照着你的步驟或方法，當父母的是不是覺得理所應當，必須引導孩子往正確的路上走？

大人總在強調「對錯」時，可有讓孩子的創意有空間發展？（按圖了解）



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孩子創意被否定、糾正

舉個例子，畫畫塗鴉就是其中一項：「你應該這樣畫」、「這樣畫不對」！

內地劇集《迎風的青春》中有一段，是孩子在學校畫風景圖，很開心畫了粉紅色的湖水。

老師看到後，溫柔笑着糾正了他：「你這個畫錯了，湖水應該是藍色的，這是常識呀，你見過粉紅色的湖嗎？」

幾句話把孩子說得愣住了，他感覺受挫，但似懂非懂，於是放學時告訴了來接他的爸爸。

爸爸說：「粉紅色湖我沒見過。」兒子說出了他的想法：「你沒見過也不代表沒有呀......」

爸爸沒有反駁，卻思考起兒子說的話。於是，他選擇帶兒子到圖書館資料室，一起查資料，果然找到了世界上竟有着美麗的粉紅色湖泊，而且還不只一個！

「你看，是非洲塞內加爾的瑞特巴湖！」爸爸興奮摸着兒子頭稱讚：「真的有粉色的湖。」孩子感覺被肯定，也露出了笑容。

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爸爸的陪伴與引導

隔日，孩子主動找到了老師，並告知老師：「澳洲的希利爾湖、哥倫比亞的彩虹湖，是由杜氏藻菌（Dunaliella）所引起的，會把湖水染成紅色或粉色。」

孩子自信地展示着學習粉色湖形成的原理，讓老師刮目相看。

多年後，這位爸爸和妻子討論起這件事，慶幸當時陪兒子去查了資料，像是開關被觸發了般，激發起兒子對閱讀的興趣，在爸爸的鼓勵與引導之下，兒子也成為了一名學霸。

「如果當時，我和兒子說這世上就不可能有粉色的湖，那就扼殺了孩子的想像力和他的求知欲！」爸爸這麼對着太太說。

日常中，想想自己與另一半，是否無意中在孩子說不停的時候，制止了他；又或是苦口婆心說着：「這樣畫才對」、「字應該這樣寫」，或是迫不及待教孩子這玩具怎麼玩......其實都有可能不小心限制了孩子的創意發展。

從現在起，努力守護孩子的想像，做個「不掃興」的家長吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「這樣畫不對喔，湖水應是藍色的！」老師無心話語打擊了孩子，爸爸課後陪找資料還兒子自信】