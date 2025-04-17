是縱容出來的！孩子在超市亂玩麵包夾　父母竟只「靠把口」阻止

小孩生下來容易，如何養育就是一大難題，近日有網友分享自己在台灣超市全聯遇到亂玩麵包夾的小孩，誇張行徑父母也沒有伸手制止，只有出言勸導，讓他相當無奈。



孩子在公眾地方有不當行為，當父母竟沒出手阻止：（按圖了解）



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有網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文，表示自己到全聯買東西時看到有小孩在玩麵包夾，也許是因為身高不夠，他摸的地方不是握把，而是夾麵包的地方，一連拿了2-3個夾子來玩，家長在一旁看到後沒有太大的制止行為，僅有口頭勸告，他無奈道，「看父母的外貌及說話方式就知道為人水準，不戰，只覺得如果不『教』只『養育』台灣猴子會愈來愈多」。

貼文一出也引起網友討論：

．「看得到是媽媽在家也是這樣手髒做食物，身教如此啊」

．「父母沒教，長大變猴子」

．「小孩的劣行，都是父母縱容出來的」

．「很多的父母只會生不會教，製造出一堆孽種出來危害社會」



也有不少人共鳴，表示遇過相似情況：

．「遇過是小朋友站在機車後面，父母在旁邊聊天，我們機車要出來小朋友擋住父母也不會牽走就在那邊聊天，真的白眼」

．「還看過小孩直接拆了糖果，媽媽在旁邊大聲說：你欠揍嗎、快點放回去！超傻眼，不是應該買回才對嗎」

．「制止過一次：小朋友那個不能玩哦！家長秒回：關你屁事」

．「我看到火鍋店裏面小孩站在椅子上的也完全無法接受加上制止，誰知道鞋子到底踩到甚麼」



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