家長越「勤」小朋友越「懶」？ 從「三不」入手 養出自律小孩

「孩子是家長的鏡子」，然而很多時勤力的家長總養出懶惰的小朋友，而懶惰的家長則教出自律的小朋友。適當放手，才能培養出自律的小朋友。

資料來源：學而思



往往勤力家長會「過度勤力」、「管得太寬」，他們忍受不了小朋友「慢吞吞」就自動自覺幫小朋友完成屬於他們該自行完成的事情。當小朋友長期處於被幫助狀態，那麼就非常容易養成依賴的不良習慣。



想做「懶家長」，培養小朋友自律獨立，可以先從以下三個「不」入手！

1. 不過度干涉

「在父母面前，無論你多大，你永遠是長不大的孩子。」很多家長在小朋友已升上小學甚至是中學後，繼續為小朋友的處理生活瑣事，更成為「人肉提醒機」，提醒小朋友何時上學、何時做功課、何時考試。久而久之，小朋友變得越來越依賴，懶得為自己的事情操心，懶得為自己的前途思考。

其實，小朋友在升讀小學後，家長就要懂得在小事上抽身放手，慢慢地讓他們自行處理事情，例如收拾書包、自行吃飯、起床等，從而鍛煉和提高他們的自理能力。

2. 不過度保護

不少家長會認為「我有能力給小朋友最好的」，因此，為了怕小朋友會弄傷自己就聘請傭人貼身照顧，怕小朋友餓就主動餵飯，小朋友鬧脾氣不做功課、不上補習班時亦順應他們，甚至會代他們完成學校及補習班的課業。以為這是愛子心切，殊不知，在無形中令小朋友失去了為自己的學習和生活負責的機會。

適當的放手能讓小朋友學會什麼是責任。例如檢查功課這個重任，家長可以嘗試放心交給小朋友，雖然一開始或許小朋友會比較粗心，但只要小朋友嘗試到錯誤，才會意識到檢查功課是自己的責任，不檢查會導致功課出錯。

3. 不隨便獎勵

「多讚賞少批評」為現今熱談的家庭教育理念，主張多讚賞及給予獎勵能夠讓小朋友更自信，更有助培養小朋友的良好習慣。

值得留意的是，這類型的教育理念，不是讚得越多越好。「勤力的家長」會不論大事小事都瘋狂力讚，更會常以獎勵作為激發小朋友做事的手段。長久以後，小朋友會對讚賞「免疫」，甚至做事都會以獎勵為最终目標，沒有獎勵就再也叫不動了。

我們在稱讚小朋友的時候，要重點稱讚的是行為，而非結果。例如小朋友考試100分，家長需要細心發現小朋友獲得100分的原因，並肯定他努力的過程，而非直接讚小朋友很聰明。

其實「懶家長」不代表會事事放任小朋友，相反，他們很清楚在哪些地方、什麼事情上能夠放手讓小朋友自己負責，這種「放手不放任」的教養方式，就從這「三不」開始吧！

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