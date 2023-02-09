管教｜懶媽媽同樣能養出自律孩子 港媽分享培養孩子自律三部曲

「培養孩子自律」這個議題總讓家長感到苦惱，到底要怎樣威迫利誘才能令孩子乖巧地做應做的事呢？前幼師Nana媽媽以「有多自律就有自由」理念來引導孩子逐步建立自律習慣、正向品格，她在假日偷偷地觀察孩子行為，就知道他們已是自律好孩子，不用父母多費心。

資料授權：Nana媽媽筆記本



假日暗地觀察孩子一言一行 發現兩兄弟既自律又懂事

Nana媽媽指她和丈夫雖然能在星期日睡到10時，其實他們暗地裡已知孩子一言一行。她憶述孩子於早上8時左右起床，喝杞子汁就去看電視，雖然電視聲量細但仍然聽到二人歡笑笑聲。此時，她也猜想孩子有否自律關電視，結果孩子於四十分鐘後就自覺關電視，轉玩爆旋陀螺，期間一直沒有出現爭執情況。

兩兄弟二人其後更自動自覺溫習，她感到十分欣賞！當她在廚房煮早餐時，更聽到細佬默生字後跟哥哥說：「哥哥，休息下啦，個腦唔係會實曬架！」，惹得她忍不住偷笑。

培養孩子自律是她較為執著的目標

當媽媽後，當然是期望小朋友獨立自主。回想踏入幼稚園要求孩子學習自理能力「自己的事自己做，如收拾，食飯等…. 獎勵貼紙」。升上小學，對孩子自律要求更高，希望他們自動自覺做功課、溫習、自理能力提升（自行打理外出用品、編訂作息時間等）、幫忙做家務的話定必加分！

若孩子懂得規劃時間、自行拘束，並從中體會到「有多自律就有多自由」的道理，隨著逐步培養孩子自律，孩子自然愛上事情按部就班的成就感，並規劃出每件事情的先後順序，達到「自我規範的成效」。

如其每天催促小朋友「快啲….快…….」慢慢變成「你急佢唔急」，孩子們自然順理成章將責任交還給媽媽，因為他們知道「媽媽會幫我打點好一切，也會替我補救」，要知道孩子們實在是太聰明。

家長們反思位：是否過度幫助孩子？有否堅守家規？

Nana媽媽指對於小朋友的自理作息規律都較為嚴格，源於重視睡眠質素及帶來的影響。由幼稚園階段開始，要求孩子要早上8時30分上床，所以他們長大到4年級時都必須晚上8時30分上床，一起按摩、聊天、媽媽陪瞓，建立甜蜜親子時間。小朋友睡眠質素十分重要，能夠影響免疫力、情緒、專注力學習能力。

她指孩子偶然放縱是沒有問題，但要知道自律換取更多自由這個道理。Nana媽媽表示，她不在家，孩子就會大解放，這是沒有所謂的，小朋友也需要有自由。不過，家長在管教日常當中，由清晰啲指引、要求、獎懲分明也需要清清楚楚，最好莫過於讓他們親身認同自律換取更多自由這個說法。而當父母的，有時候也要恨心一點堅守家規，同時也要對小朋友有信心。

如何讓他們親身認同自律換取更多自由？孩子某次違反規則，即是沒有於指定時間內關電視，結果一個星期不能看電視；沒有於指定時間關機，iPad也會被沒收。不服氣的時候，給他們三天自由時間，什麼事情也不要來找媽媽，她亦不理會佢哋。最後，孩子便會請求收回成命。

塑造自律品格三步曲

守時：等同「對時間的自律」，尊重時間也代表重視對方的時間。(作息時間、做功課時間、準備外出時間、玩遊戲時間的自律)

敏銳：對他人的想法、需求與情緒具有洞察力，因此願意克制自己的行為以免造成他人的困擾。(不希望被媽媽牢騷或責罵，也對自己有要求、責任感，希望得到認同)

決心：對目標帶著多大的決心，就更願意克制自己不必要的慾望，以自律作為助力推動目標。(自律能力可以獲得最大的成就感，以及享有自由)

培養孩子獨立自律三大方法

1.讓孩子學習獨立自主，避免過度干涉

即使就算父母不在家，自律的孩子也能自己主動自覺、主動收拾。這些經驗來自於父母刻意給予的自由，對孩子該做的事情適時地️放手，讓孩子自己完成功課、用餐後收拾自己的碗盤等等，這些都是讓孩子學習獨立、自律的好機會。

若爸爸媽媽任何事情都幫孩子打理妥善，孩子會認為別人的幫忙是理所當然的，不但沒有機會藉由日常瑣事培養自律，也無法進一步將事情做得游刃有餘。因此如何培養孩子自律？

️建議讓孩子自己做，失敗中建立成功感，從中發揮並培養孩子自律的習慣。

2.從飲食、生活作息做起

其實生活就是我們最好的導師。做好言教、身教與境教的父母，更是孩子學習自律時最直接的對象。

3.幫助孩子掌握做事方法及能力

《老子》曾說過「給他魚吃不如給他一根釣竿，教他如何釣魚」，其實如何培養自律的習慣，做事的態度與方法都很重要。

爸爸媽媽是否曾遇過孩子寫功課前一拖再拖的情景？建議爸爸媽媽可先告訴孩子不準時交作業的後果，並幫孩子發掘動機，告訴孩子寫完作業就可以玩玩具、看電視等等，以誘因或獎勵引導孩子完成任務。

接下來，鼓勵孩子找出按時寫功課的方法，安排時間把進度完成，就能做自己想做的事情。

培養自律的習慣其實很簡單，以動機提高孩子完成任務的意願，並讓孩子學習更有效率的做事方法，讓孩子更輕鬆學習自律，讓自律成為做事的助力。

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》



作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰，更一度患有抑鬱症。最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。