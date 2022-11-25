育兒教養｜如何教出自律EQ高孩子？家長21日網上自學教養孩子技巧

教小朋友好勞氣？不知道如何令孩子養成良好行為、高情緒管理能力？樂苗坊為育有 3 - 10 歲孩子的本港及海外家長設計了一套「21日網上家長自學課程」，系列有3個主題課程，全面涵蓋教養孩子技巧，協助家長改善孩子的行爲及情緒問題，教出自律、情緒管理能力佳的孩子。



「我的孩子一直都很調皮，經常收到學校投訴他。他甚麼時間才會開竅，變乖？」這是父母常提出的煩惱。樂苗坊總監及註冊心理學家周婉芬博士認為，每一位孩子都希望自己是「乖巧出色」，但只是由於某些原因，令他們較難控制自己。周婉芬指出，如果父母能在孩子尚未改過時，已經多給予孩子愛、信任和欣賞，孩子便更能發現自己的優點，終有一天會「開竅」。

周婉芬博士設計出「21日網上家長自學課程」，對象為育有3-10歲孩子的家長，不論本港及海外的家長都可參加。這個套自學課程，系列有3個主題課程，包括「主題一：不打不罵也能教出自律好孩子」、「主題二：提升孩子情緒管理能力」、「主題三：伯樂父母讓孩子盡展學習潛能」。此課程全程在網上進行，讓參加者在 21 日內隨時觀看課程內容，靈活安排時間學習。

主題一：不打不罵也能教出自律好孩子

小朋友今天的不當行為，例如做功課坐不定、在街上發癲等，十年八載後都不會再發生，但為何我們仍要管這些行為？因為我們想發展孩子的自律精神，即自己管自己，不再需要家長不斷的指正提醒也能自我控制。但孩子們總是狀況百出，令父母由密密提醒變成動怒甚至打罵。其實，管教過程越不靠惡，孩子越能練習自律。而孩子年紀越小，父母管教的影響力越大，所以家長應盡早培養孩子的自律精神。

1. 管教的真正目的和有效的管教方法

2. 如何幫助孩子練習自制力，以能夠完成自己的責任

3. 如何處理孩子的不當行為

4. 如何不靠惡、不説教，也能讓孩子更願意與家長合作？

5. 如何處理孩子的反叛？

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主題二：提升孩子情緒管理能力

孩子間中會跟父母說不想返學，但當問他原因時，他會說：「掛著媽媽」，但這不是真正的原因，而是小孩在學校遇到困難，感到害怕、不安，令他想依附媽媽。父母其實是海裡的浮台，當孩子在水中辛苦或抽筋時，可去歇息的地方。當孩子因挫敗而感到不開心，如測驗不合格、被同學欺負，父母應該怎樣鼓勵孩子，紓緩他的情緒？讓孩子能依靠父母，得到愛和關心，然後更有力去面對學習及生活上的挑戰。

1. 如何幫孩子了解自己的情緒，懂得處理憤怒、難過、失望等等？

2. 如何令孩子願意和懂得向父母表達情緒？

3. 孩子鬧情緒時（如哭鬧、扔東西），家長應如何處理？

4. 小朋友脾氣差的成因是什麼？家長應怎樣幫助他們改善？

5. 如何令子女情緒健康和樂觀？

6. 父母如何處理自己的情緒？

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主題三：伯樂父母讓孩子盡展學習潛能

爲人父母都希望子女學業成績好，我們不能把全部孩子都教成狀元，但可助孩子把他原有的天賦發揮得更好。方法是：做孩子的第一個伯樂，發掘並告訴孩子他們的潛質和能力。其實，所謂潛質，就是孩子今天尚未表現得很好的項目，但父母都要告訴孩子他有潛質， 說錯了和多了，對孩子沒有不良影響，但不去發掘和告訴他們，會令很多千里馬跑不動！孩子相信自己在某方面有潛質，會在該項目上更努力，進步自然隨之而來。

在孩子的學習道路上，父母除了要做伯樂，也要主動給孩子注入動力。讀書確是苦悶的，若孩子沒有動機，只靠父母逼，越高年級越是拉牛上樹，父母和小朋友都辛苦。父母要提升孩子的學習動機，讓他們在讀書過程中感覺良好，才會合作，逐漸自己去完成學習任務，父母亦可減少參與。

1. 做伯樂還是虎媽？如何成爲孩子人生的第一個伯樂？

2. 孩子每天都要做功課，家長應如何協助他們？

3. 小朋友做功課不停拖延，導致成日無得去玩，父母應怎樣做？

4. 孩子唔肯溫習，或者求其溫，父母應怎樣做？

5. 父母如何協助孩子準備測驗考試？

6. 父母如何提升孩子的學習動機？

7. 如何幫孩子建立學習的自信心，提升學習興趣？

8. 如何令孩子讀書時更專注，更有責任感？

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課程費用

報讀單個課程：01空間優惠價 $850（原價：$1,200）

多報優惠：（可選報不同課程日期的班別）

同時選報兩個主題課程：01空間優惠價 $1,600（原價：$2,400）

同時選報三個主題課程：01空間優惠價 $2,250（原價：$3,600）

課程日期

主題一：不打不罵也能教出自律好孩子【按此立即報名】A18班 : 2022年11月21日 至 12月11日 (截止報名日期: 2022年11月17日中午12:00)

A19班 : 2023年1月2日 至 1月22日 (截止報名日期: 2022年12月29日中午12:00)

A20班 : 2023年2月20日 至 3月12日 (截止報名日期: 2023年2月16日中午12:00)

主題二：提升孩子情緒管理能力【按此立即報名】B18班 : 2022年11月21日 至 12月11日 (截止報名日期: 2022年11月17日中午12:00)

B19班 : 2023年1月2日 至 1月22日 (截止報名日期: 2022年12月29日中午12:00)

B20班 : 2023年2月20日 至 3月12日 (截止報名日期: 2023年2月16日中午12:00)

主題三：伯樂父母讓孩子盡展學習潛能【按此立即報名】C07班 : 2022年11月21日 至 12月11日 (截止報名日期: 2022年11月17日中午12:00)

C08班 : 2023年1月2日 至 1月22日 (截止報名日期: 2022年12月29日中午12:00)

C09班 : 2023年2月20日 至 3月12日 (截止報名日期: 2023年2月16日中午12:00)

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