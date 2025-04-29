專訪｜陳法拉指誕二胎後仍堅持兼顧家庭事業「現代女性無需取捨」

陳法拉｜現年43歲的陳法拉與丈夫於2019年在法國結婚，分別於2021年及2024年誕下大女和兒子，一家四口生活幸福美滿。近日法拉出席荷蘭美素佳兒® FRISO® SIGNATURE™新聞發布會，大談育兒之道和親子時刻，並分享如何平衡家庭與事業。



近日，陳法拉出席活動時談及自己會親自為寶寶挑選優質的配方奶粉品牌，除了仔細研究產品成分表外，還諮詢了專業醫護人員的意見。她認為FRISO®是值得信賴的荷蘭品牌，幫助寶寶補充抗體，同時支援他們健康地面對抗體脆弱期。

誕二胎後增添了「三倍」的辛勞 慨嘆值得又自豪

陳法拉與丈夫於2019年在法國結婚，分別於2021年及2024年誕下大女和兒子，一家四口生活一向幸福美滿。不過，法拉坦言自細仔出生後，比起以前增添了三倍的辛勞。她提及由於兩姐弟年齡相差三歲，發展階段已截然不同，同時兼顧頗為費力。不過，她認為自我放鬆、盡力分配好時間很重要，照顧子女同時嘗試為自己留下一點空間和時間。

眼看着子女健康成長，她指即使多三倍的辛勞也是值得不過。提及起當上媽媽後最有成就感的時刻，就是見證大女由牙牙學語階段，變成主動提出將來想擔任媽媽的法文翻譯員，對法文一竅不通的法拉而言，不僅是窩心，更為女兒感到驕傲。

現代女性仍在事業和家庭中進行取捨屬實老套。 陳法拉

法拉作為事業型的母親，如何看待事業和家庭兩者的存在？她坦言，現今世代仍要女性在事業和家庭中作出取捨屬實老套，其實只要計劃安排妥當，兩邊可同時兼顧。她以自己作為例子，她習慣帶着孩子到片場中工作，籍以可同時照顧孩子，亦能夠讓孩子增添見識。

此外，法拉同時強調讓子女認識自己的生活圈子亦同樣重要。她透露偶爾會邀請自己的朋友到家中作訪，除了能與友人維繫關係之外，同時讓子女認識自己的社交圈子，讓他們得悉母親也有自己的事業、興趣和生活。

強調子女發展應順其自然 發掘其獨特性最重要

被問到日常如何與子女相處時，她提及子女年紀尚小，所有行為都會受到父母影響。因此無需強行管教子女的行為舉動，著眼點應是身教，做好自己。法拉同時透露，若讓子女順其自然地發展，相信他們自然便能從成長過程中發掘自己的獨特性。