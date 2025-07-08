幼兒教育｜幼兒認識節日季節能促進觀察力及認知發展　附免費教材

幼兒工作紙｜免費教材下載｜要數小朋友最開心的時候，不是生日就是各種好玩的節日。每次到聖誕、農曆新年、中秋，家中都有不同的佈置、食物、活動，特別有氣氛。其實這些節日和季節變化，不單純是玩樂，更是孩子認識世界、了解社會的重要一環。孩子能藉著這些日常常見的事物來促進觀察力及認知發展。以下會附上免費教材和家長教學提示。



幼兒學習節日與季節的好處

1.認識文化與社會習慣 建立生活連結

孩子每年都會接觸不同的節日，例如新年、中秋、聖誕。這些節日背後都有不同的傳統習俗和文化背景，例如食湯圓、逛年宵、收利是等。當孩子參與這些活動，又有家長或者老師講解背後意義時，他們就會開始明白：原來過節不單止可以玩樂，還有文化意義。認識節日除了是增長知識，更可以令他們感受到自己也是社會的一份子，有歸屬感。

2. 感受自然變化 提升觀察與表達能力

幼兒學習季節這個主題時，會透過天氣、服裝、動植物生長、節日等日常生活的細節來感受季節變化。他們會逐漸發現不同季節、節日的規律，例如「冬天要著厚衫；夏天著短袖衫」，或者知道「聖誕節有聖誕樹、中秋節可以賞月」。他們可以漸漸建立時間感與環境感知，也能開始用語言來描繪這些觀察。

季節其實是非常生活化的主題，幼兒可以由著甚麼服裝、天氣如何、動植物變化，甚至節日安排，慢慢感受到原來不同季節有不同特徵，例如「冬天要著厚衫；夏天可以玩水」，又或者「聖誕節會擺聖誕樹；中秋會賞月」。當他們留意到這些規律，就開始建立時間感、環境感，這過程中能促進他們的認知能力。久而久之，他們就能自然用語言來描述，如「而家天氣凍咗，好似就快到聖誕喇！」

其他認知發展練習：學習常見標誌

除了節日、季節等概念之外。小朋友也可以透過日常常見的標誌，學習理解圖像的意思，促進認知發展，例如禁止跑步標誌、洗手間標誌等。這有助他們日後發展閱讀和理解能力，標誌不只是圖案，而是環境中傳遞訊息的工具。當他們認識不同標誌後，會在日常生活中留意標誌的設計和背後含義，能在不經意中訓練觀察力和思考力。

建構時序認知、文化熟悉性

教育局在課程指引提及，幼兒應該在日常生活中認識「節日、季節、活動循環」等有規律的事物。這些都能幫助他們慢慢發展時間感、生活結構感，以及文化參與感。從學術角度來說，學習節日、季節可以培養生活時序認知（Temporal Awareness），即是理解時間是怎樣運作的，同時建立文化熟悉性（Cultural Familiarity）。

當他們記得節日是甚麼時候、為甚麼要這樣慶祝，再加上能用語言描述出來，就代表他們已開始建立情境理解（Contextual Comprehension）、敘事結構（Narrative Structuring）。這些能力對日後語文表達、做功課、學常識科很重要，特別升小後會學「四季變化」、「節日與生活」的課題。

家長教學提示

家長可以利用生活中的自然時機，向孩子灌輸節日與季節的概念，例如節日布置、換季衣物、看天氣報告等，向孩子講解「點解今日著羽絨」、「點解街上開始有燈飾」。只要邊做邊講，孩子就會在不知不覺間慢慢累積經驗和詞語。

如果孩子對某些節日未有概念，例如未試過觀賞櫻花、未試過吃月餅。家長可以用圖片、講故事、或者一齊看相關卡通來補充知識。只要有興趣、有畫面、有講解，他們就自然會記得。

當孩子學習常見標誌時，家長可以鼓勵他回憶相關的情景，例如「你上次喺邊度見過呢個標誌？」幫助他們將實際經驗連結學習，不會認為標誌與生活無關。