炒米茶｜孕婦、剖腹產能否飲炒米茶?解答4大常見疑問附炒米茶做法

不少人都會在身體虛弱、沒胃口、或者手術後飲用炒米茶來調理身體。雖然炒米茶聽起來很溫和，但究竟是否人人都適合飲？孕婦能飲嗎？剖腹產又能否飲用？相信不少孕婦都有相關疑問。以下會詳細解答有關飲用炒米茶的常見疑問，並附炒米茶食譜。



甚麼是炒米茶？

炒米茶是用米乾炒到微黃，再用熱水沖泡而成的傳統飲品。味道是有淡淡香氣的米水。這種飲品溫和、少刺激，常被視為「清腸胃、暖肚」之用，腸胃不好或者做完手術的人都適合飲用來調理身體。

炒米茶性質溫和 普通人也能飲用

普通人也可以飲用炒米茶。炒米茶不是中藥，不寒不燥，同時沒有咖啡因，大部分人健康人士都適合飲用。對腸胃敏感、容易脹氣的人來說，炒米茶不錯的代替飲品。不過要留意，炒米茶不能代替正餐和其他營養來源，要注意適量飲用。

炒米茶溫和、少刺激，常被視為「清腸胃、暖肚」之用。（AI生成）

孕婦飲炒米茶 建議先試少量

大多數情況下孕婦可以飲用炒米茶，但還需視乎個人體質。炒米茶無藥性、溫和無刺激性，對大多數孕婦來說都是安全的飲品。不過每人體質不同，有些孕婦的腸胃特別敏感，飲用後可能會感到不適。

建議第一次飲用時可先試少量，並觀察身體狀況，不要第一次就直接飲用整杯炒米茶。如有反胃、胃氣、腸脹等問題，應先暫停飲用。如有懷疑，也可先諮詢醫生意見。

剖腹產後不宜立即飲用

如果做完手術不久，例如剖腹產，最初數天身體尚未復完，這時不宜立即飲用炒米茶。如產後沒有發燒、傷口沒有發炎，一般建議開刀後3至5日，待腸胃恢復、可以落床進食後才開始逐步飲用，初期可以先從少量開始，觀察腸胃反應。

由於炒米茶不油膩、不刺激，對腸胃溫和，適合用來暖胃祛寒、刺激食慾，並加速新陳代謝，特別適合經歷完手術的媽媽。不過建議在飲用前，可先詢諮醫生或營養師意見，以確保適合個人體質。

炒米茶做法

材料：

白米半杯

熱水約500-800毫升

做法：

1. 白米可略沖去浮塵，不用浸泡

2. 用乾鑊、中小火炒香白米，不用加油

3. 不停翻炒至米粒，炒約8–10分鐘，直到呈金黃色、略帶香味即可。

4. 直接加入熱水沖泡5至10分鐘再隔渣飲用；或將炒香的米煮水15分鐘，再隔渣飲用。

5. 可加入少許紅棗或薑片調味（視個人喜好）。

貼士：

．可一次炒多點米，放密封瓶保存，一星期內用完為佳。

．不建議長期每日飲用多杯。

對腸胃敏感、容易脹氣的人來說，炒米茶不錯的代替飲品。（Freepik）

陳皮炒米茶做法

材料：

陳皮1角

炒米3湯匙

清水

做法：

1.先煲內倒入清水，加入陳皮用冷水煮至水滾，再加入炒米。

2.繼續煮約30分鐘，之後可將茶連材料一起倒入杯中或保溫瓶飲用。

3.飲完後可再加入熱水沖泡，直至茶味淡盡。