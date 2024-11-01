產後調理｜產後只可用生化湯嗎？七大用藥原則 讓你安心服藥

根據世界衛生組織，建議嬰兒出生的首六個月內以全母乳餵養。隨著日益完善的配套設施，母乳餵哺更為普及，母嬰雙方都可從中得益，母乳中的免疫球蛋白可提升嬰兒免疫力，母親亦可減低罹患乳癌、卵巢癌風險。而母乳媽媽在生病後亦不敢求醫，生怕因藥物影響母乳質量，做成餵養壓力。

本文作者：黃子欣中醫師



守住用藥原則 便可安心服藥

在哺乳期間，母親會因各種疾病，如急性乳腺炎、乳腺膿腫、產褥感染、產後出血等症而服扶正祛瘀、清熱止血的藥物，或促進乳汁分泌的藥物。正所謂「用藥如用兵」，如按照以下用藥原則，便可安心服藥。

哺乳期用藥原則：

1. 不要隨便找偏方，應到註冊中醫求醫，並表明在哺乳期，醫師可根據不同的體質處方用藥，避免用藥不當而影響乳汁分泌或質量。

2. 研究指藥物大多通過血液循環被動進入乳汁，若在產後首幾天服藥，則濃度最高，而乳汁中藥物的濃度取決母親的泌乳量。

3. 採用「先哺乳，後服藥」的原則，並可適當延遲下次哺乳時間，減少藥物對乳兒的影響。若中藥需要一天喝兩次，可在喝藥後3小時後再哺乳；又或先擠奶備用，再服用中藥。如藥後漲奶嚴重，可擠出乳汁棄用。

4. 使用療效好、半衰期短藥物，藥量應以最少有效劑量，不要隨便加大用量。

5. 避免選用禁用藥物，若必須使用時則應停止哺乳。

6. 縱使在註冊中醫師指導下使用慎用藥物，亦應密切觀察乳兒的情況。

7. 若哺乳期間，出現發熱的症狀，應暫停哺乳，待病愈後才重新哺乳。暫停期間亦應按平日哺乳時間定時擠奶，以確保乳腺通暢。

哺乳期間慎用中藥

部份含毒性藥物經炮制後毒性降低，如烏頭、天南星、制大黃、法半夏等，必要時可謹慎使用。

慎用回奶的中藥：芳香解表藥-薄荷、消食藥-生麥芽、炒麥芽、清熱解毒-蒲公英、止澀藥-石榴皮、複方-逍遙散等。

溫裏袪寒類中藥：肉桂、厚朴、乾薑等，又或母親身體並不虛寒，但家中長期燉滋補溫熱、補氣湯水，使乳兒體內有火，排便因而結塊變硬。

清熱瀉火類中藥：石膏、寒水石、大黃等，由於這些藥物過於寒涼，可引起嬰兒腹瀉。而大黃使盆腔充血、陰道出血，並進入乳汁，使乳汁變黃。

中醫師建議幾類藥材湯 可緩解產後陣痛

除了耳熟能詳的生化湯外，可用十全大補湯、補中益氣湯、四物湯等；產後陣痛可用當歸芍藥散、芍藥甘草湯；便秘時可用潤腸痛丸、麻子仁丸；乳汁不暢時可用八珍湯、葛根湯、桂枝茯苓丸等；故用藥時需辨證施治，並非盲目跟隨。

各位哺乳媽媽們不用過於擔心，保持適當睡眠、調整心情、定期運動、均衡飲食、少量多餐，多補充水份、優質蛋白質，以保持乳汁暢通，避免高脂肪食物，可多吃深綠色蔬菜、紅肉以補充鐵質。請記住先照顧好自己才是最重要的事，育兒路上就走得更順暢。