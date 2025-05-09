學習難以集中？研究指7種香氣可提升記憶及專注 成績最高可提升7%

香氣不僅能放鬆心情，還能增強記憶力和專注力。美國加州大學爾灣分校的學習與記憶神經科學中心研究證實，某些香氛對提升學習效率和認知表現有顯著幫助，尤其迷迭香的效果最為顯著，能令學生成績提升5%-7%。



美國加州大學爾灣分校的學習與記憶神經科學中心曾在2023年進行一項研究，實驗顯示睡覺時聞著特定香氛可助增強記憶力。CNLM 的副教授 Michael Yassa 亦提到，嗅覺和腦袋的記憶回路有著密不可分的關係。

研究發現香氣能提升認知表現

該次實驗一共有43位受試者，各分為實驗組和對照組，受試者需每天睡前會將指定的精油加入香氛機，並持續六個月。結果發現，使用濃香精油的實驗組認知表現提升了 226%。同樣，英國諾桑比亞大學於2017年進行研究發現，10至11歲學生在迷迭香香氣環境中，記憶測試分數比對照組高出5%-7%。

7種提升專注力的香氣

1. 玫瑰（Rose）：平衡心情，調節情緒

2. 柳橙（Sweet Orange）：振奮精神，舒緩壓力

3. 檸檬（Lemon）：淨化振奮

4. 薄荷（Peppermint）：提升活力，增強注意力

5. 迷迭香（Rosemary）：提神醒腦

6. 薰衣草（Lavender）：放鬆情緒，紓解壓力

7. 尤加利（Eucalyptus）：提神，促進專注

日常使用香氣的小技巧

1. 製成香包：

將迷迭香葉裝入香包，放在書桌或衣櫃內。

2. 使用香薰精油：

在學習或睡覺時使用香薰機擴散精油。

3. 按摩放鬆：

用精油為孩子按摩頸背，或浸泡雙腳。

資料來源：Overnight olfactory enrichment using an odorant diffuser improves memory and modifies the uncinate fasciculus in older adults