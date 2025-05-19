專注力｜小朋友專注力弱易分心？家長必知5大方法助提升專注力！
撰文：阿言
出版：更新：
孩子專注力弱，容易分心、粗心大意、缺乏條理，除了影響學習，也會影響到日常生活。家長可透過5個簡單的方法，幫助孩子提高專注力，讓他們更投入活動，並提升學習效果。
專注力弱
專注力弱的孩子，平時難以集中精神，容易受其他外界刺激吸引而分心，他們難以在同一活動上持續專注，對話時顯得心不在焉。他們不留意細節，做功課時常犯不小心的錯誤。他們粗心大意，經常忘記帶物件或遺失物件，而且缺乏條理，東西四處亂放。
5大方法幫助提升專注力
不時呼喚孩子或向他發問
當家長察覺孩子開始分心時，可多呼喚孩子的名字及向他發問，確認他投入在活動中。
保持目光接觸
與孩子說話時，可輕拍孩子的手臂以取得其注意，並盡量保持目光接觸。
請孩子複述指示
向孩子發出指示後，請他複述有關指示，以確認他有留心聆聽，並明白應該怎樣做。
利用有趣的教材
如果家長想在家教導孩子不同的知識，可以安排新奇有趣的教材，以吸引他的注意，令他更投入。
不時轉換活動
在家時可以不時轉換活動或教學方法，避免要孩子持續專注。
資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》
ADHD｜不只影響專注力！研究：不治療恐短壽「男減7年女減9年」芬蘭教育數碼化30年問題浮現！學童專注力下降 問題在「這措施」SEN｜專注力弱未必是ADHD 心理學家指吃了藥仍分心可能是這原因專注力｜子女專注力不足與「覺醒狀態」有關？附六大方法助你調節兒童飲食｜營養師分享9種食物促進大腦發育 提升記憶及專注力情緒健康｜學童易分心、專注力短暫 8招提升專注力及學習能力開學｜專注力不足或影響學習表現 即學9招提升學習效率5歲小孩專注力不該僅得5分鐘！沉迷網絡短片3大壞處有礙孩子學習專注力太強未必絕對好？孩子9種氣質 他們不懂說父母也可觀察到親子活動｜簡單倒水遊戲讓孩子學習測試容量 訓練手眼協調專注力