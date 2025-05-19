專注力｜小朋友專注力弱易分心？家長必知5大方法助提升專注力！

孩子專注力弱，容易分心、粗心大意、缺乏條理，除了影響學習，也會影響到日常生活。家長可透過5個簡單的方法，幫助孩子提高專注力，讓他們更投入活動，並提升學習效果。



專注力弱

專注力弱的孩子，平時難以集中精神，容易受其他外界刺激吸引而分心，他們難以在同一活動上持續專注，對話時顯得心不在焉。他們不留意細節，做功課時常犯不小心的錯誤。他們粗心大意，經常忘記帶物件或遺失物件，而且缺乏條理，東西四處亂放。

孩子專注力弱，容易分心、缺乏條理，除了影響學習，也會影響到日常生活。（Freepik）

5大方法幫助提升專注力

不時呼喚孩子或向他發問

當家長察覺孩子開始分心時，可多呼喚孩子的名字及向他發問，確認他投入在活動中。

保持目光接觸

與孩子說話時，可輕拍孩子的手臂以取得其注意，並盡量保持目光接觸。

請孩子複述指示

向孩子發出指示後，請他複述有關指示，以確認他有留心聆聽，並明白應該怎樣做。

利用有趣的教材

如果家長想在家教導孩子不同的知識，可以安排新奇有趣的教材，以吸引他的注意，令他更投入。

不時轉換活動

在家時可以不時轉換活動或教學方法，避免要孩子持續專注。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》