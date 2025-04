孩子溫習易分心又關「腸道健康」事？4種食物常吃有助提升專注力

孩子上課時總是坐不住、容易分心,寫作業時拖拖拉拉,就是不願動筆?現代家長常為孩子學習時的專注力傷透腦筋,往往第一反應就是要限制3C產品的使用,或着急要為孩子補充DHA。來自台灣的薛曉晶營養師指出,孩子的專注力其實與腸道健康息息相關,孩子如果難以保持專注,家長應留意是否是腸胃出問題所致!



腸道「這些健康問題」 成孩子分心、情緒不穩定的元兇

薛曉晶營養師分享,根據 Neuroscience Letters在2016年的研究顯示,腸道微生物可透過產生短鏈脂肪酸(SCFA),影響神經傳導物質的分泌,進而影響孩子的注意力與學習表現。當腸道菌群失衡時,血清素與多巴胺的代謝也連帶受到干擾,導致孩子更容易分心、情緒不穩定。

當孩子的腸胃蠕動變慢、排便不順,體內毒素無法順利排出,不僅阻礙營養吸收,也會間接影響大腦的正常運作。此外,腸道健康也與血糖的穩定性有關,血糖過高或波動過大,皆可能導致孩子精神忽高忽低,無法長時間保持專注。

薛曉晶營養師也表示,若孩子在上課時常常發呆走神,寫作業時坐不到10分鐘就開始東摸西摸,或者經常出現便秘、排便困難的問題,以上三種情況只要出現兩種,很有可能是腸道健康影響專注力的警訊。

提升專注力要先護腸!營養師建議多補充「1營養素」

Clinical Therapeutics一篇2015年的研究指出,腸道菌群可影響大腦發炎反應與免疫系統,而水溶性纖維可能透過腸道微生物的代謝產生保護性物質,有助於改善專注力與記憶力。薛曉晶營養師也為大家推薦以下4種富含水溶性纖維的食物:

1. 黑木耳

黑木耳富含多醣體與水溶性纖維,能促進腸道蠕動、排便順暢,避免毒素堆積影響腦部運作。《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》一篇2019年的研究證實,水溶性纖維可有效減輕腸躁症(IBS)患者的腸胃不適,同時改善腸腦軸功能。這代表黑木耳等富含水溶性纖維的食物,能維持腸道穩定運作,還能幫助大腦保持專注力。

2. 奇異果

根據一篇2024年刊登在《Nutrients》的研究指出,水溶性纖維不僅能影響腸腦軸功能,還可促進血清素代謝,幫助穩定情緒與提升專注力。奇異果不只富含維他命C,還有豐富的膳食纖維與抗氧化物,能有效促進腸胃消化、穩定血糖,幫助改善孩子的精神狀態。

3. 亞麻仁籽

一篇於2018年刊登在《Postgraduate Medical Journal》的研究顯示,腸道菌群能透過短鏈脂肪酸與Omega-3影響大腦功能,改善學習與認知能力。而亞麻仁籽同時富含水溶性纖維和Omega-3脂肪酸,能夠促進大腦發育,幫助提升記憶力與專注力。

4. 燕麥

燕麥含有β-葡聚醣,可以滋養腸道益生菌,幫助消化順暢、穩定血糖,讓孩子的專注力更持久。根據《Annals of the New York Academy of Sciences》在2018年的研究指出,腸道神經元的健康可影響食慾控制與大腦代謝,而攝取燕麥等水溶性膳食纖維則有助於維持大腦功能的正常運作。

不少家長想要靠補充魚油、核桃,幫助孩子提升專注力,但薛曉晶營養師指出,如果腸胃吸收能力不佳,攝取再多營養也是徒勞,換言之,如果想要讓孩子充分發揮大腦潛能,照顧腸道健康才是關鍵所在!

