兒童成長發展出現遲緩跡象？「這方面」需正視處理（四至五歲篇）

學前兒童｜當孩子年滿四至五歲時，身為父母便需要多加留意孩子的個人發展是否健全，是否在某些範疇中的發展還未穩定。如孩子的發展持續地與其他同齡兒童有明顯的差別，那家長和老師就要特別留意，並商討是否需要安排進一步的跟進，或向專業人士查詢。

資料來源：衞生署學生健康服務



各位家長，你們的孩子滿四歲了嗎？家庭與學校在孩子的發展中均擔當著重要的角色。若兩者能保持緊密的聯繫，定能更全面地扶助孩子的學習和成長。如果你的孩子上幼兒班至大班期間，在各範疇中持續出現困難，例如察覺到孩子在部分方面的發展較其他同齡人遲緩，家長和老師就要特別留意孩子在個人發展上是否出現問題。

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四至五歲兒童成長發展

學習及認知方面

1. 未能明白簡單的比較性概念，例如分辨並說出大小、高矮、長短

2. 未能把物件分類和組合，例如：鞋配襪、杯配碟

3. 未能掌握基本的數字概念，例如未能正確地數出兩至三件物件

4. 未能憑記憶找出剛看過的一至兩件物件

語言方面

1. 難以明白較長的句子和指示，例如「將玩具車放喺書枱側邊個箱度」

2. 聽簡單的故事時，未能明白故事內容

3. 不會用簡單句子來表達，例如「我鍾意食餅」、「個公仔跌咗落地」

4. 不懂發問「為什麼？」和「誰？」的問題

5. 在適當的引導下，對發生過的事未能作簡單的描述

6. 說話發音仍不清晰

大、小肌肉方面

1. 走路、跑步或攀爬時動作笨拙，經常絆倒或跌倒

2. 未能拋和接皮球，或踢滾動中的球

3. 嘗試用剪刀剪紙時有困難

4. 未能仿畫較複雜的線條或抄寫簡單的字體，例如圓圈、斜線、「十」、「日」、「人」、「C」、「X」

自理能力方面

1. 不懂自行穿和脱簡單的衣物，例如自己拉下或穿上褲子，解開較大顆的衣鈕

2. 未能自行洗手及抹手

3. 上廁所小便時仍需協助

行為及社交方面

1. 不理睬其他孩子，很少主動與人溝通

2. 不喜歡參與群體遊戲，參與時會表現不安

3. 無意與人分享或合作

4. 未能遵守規則，不懂排隊輪候

5. 常發脾氣，並有破壞或攻擊性行為

以上情況屬個別例子，如家長對孩子的發展有任何疑問，可向區內母嬰健康院的醫護人員查詢。假如孩子出現以上多項問題且情況持續，便須盡快由老師透過「兒童身心全面發展服務」作出轉介，或家長可致電所屬母嬰健康院，約見護士為孩子作檢查，幼兒的成長發展變化迅速，及早識別和介入會有助孩子健康成長。

資料來源：衞生署學生健康服務