365天「一日畫一佛」！日本「佛系小畫家」Rucu繪出童真溫暖佛陀

有別於傳統佛像畫的莊嚴肅穆，來自日本的11歲小朋友Rucu，以不受限的創意盡情詮釋他眼中的諸佛，他筆下的佛像畫，充滿獨有的溫柔可愛與溫暖的氣息，剛完成365日一日畫一佛計劃的他，也首度把他的創作帶到台灣，推出海外首展。



#Rucu是誰？

來自日本的Rucu，今年11歲。Rucu與佛像的邂逅，開始於他2歲時在京都車站看到佛像展的海報，他相當的興奮，之後一家人前往三十三間堂，看到了驚人的佛像後，佛像在Rucu心中有如「英雄」般的存在，他從此愛上佛像，並展開「佛系活動」，只要在哪裏有佛像展覽就請父母帶他去看，並在日本全國各地神社、寺廟，展開佛像參拜之旅，也是他後來愛上畫佛像的契機。

即睇Rucu筆下的佛陀是怎麼模樣：（按圖了解）



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#何時開始喜歡畫佛像？

Rucu 4歲生日時，有人送他一本田中 ひろみ着作的《心安らぐ国宝 仏像なぞり描き》，他開始喜歡每天用這本書描繪佛像。從10歲開始，他展開每天畫一尊佛像的習慣，也達成了一日畫一佛的365日計劃，過程也可明顯看到他畫風的演變與進化，最終形成了現在的風格。

#Rucu的畫風與習慣

Rucu筆下的佛畫，充滿着孩童獨有的眼光，散發可愛童真、樸實與溫暖。他繪畫前有屬於自己的儀式感，雙手先觸摸並嗅聞香粉，也會戴着耳機聽着喜歡的音樂一邊畫畫，像是聽着歌手Vaundy、藤井風的歌曲，懷抱着歌曲的氛圍與心情，畫着筆下的佛像。

Rucu繪畫前有屬於自己的儀式感：雙手先觸摸並嗅聞香粉，也會聽着喜歡的音樂一邊畫畫，懷抱着歌曲的氛圍與心情，畫着筆下的佛像。（Facebook / @Rucu 1日1仏 ）

#最喜歡哪裏的佛寺？

從小展開的佛寺巡禮，Rucu說，最喜歡的仍是三十三間堂，因為在這裏發現自己很喜歡佛像這件事，也是我之後畫佛像的靈感來源。

#關於一日畫一佛365日計劃

Rucu在實行一日畫一佛繪畫過程中，也遇到了各種各樣的情緒：快樂的事情、困擾的事情，以及過程中的體會領悟。當他畫完365日佛像後，他再回看第366天與第一天開始畫的毘盧遮那佛，雖然都是同一尊佛，但「我看到的景色已經完全不同了，線條、色彩、感覺，全都成長了一點。我感覺我已經能夠表現出一開始沒能表現出的『溫暖』了」、「佛陀一直都在，也許是一種默默反映我們內心變化的存在」。

#接下來的計劃

剛完成365日一天畫一佛計劃，雖然Rucu說下個計劃還沒決定好，但他懷抱着的心願是「為了世界和平與平安，我會繼續畫下去」。

#Rucu帶着可愛的佛畫到台灣啦

去年Rucu開啟了「一日畫一佛」的計劃，一年的計劃完成後，應「無事生活」的邀請，Rucu在父母陪伴下，將作品帶來台灣展開海外首展，並受到台灣民眾熱情歡迎。Rucu說「第一次來台灣，這裏食物美味、人又好，我非常喜歡」。Rucu爸爸說「如果大家喜歡Rucu的話，歡迎追蹤他的IG」。

#關於台灣海外首展

即起至5/18在「無事生活」展出的《Dear Buddha親愛的佛陀》，除了有Rucu一系列的創作外，還有「鹿皮出土」呈現溫柔可愛的佛偶陶土創作，可說是超可愛的台日佛系聯展。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】