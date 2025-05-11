兒子「狂放屁」同學受不了老師致電反映！媽媽超崩潰嘆已在求醫

為人父母，最擔心孩子的健康出問題。一名女網友在Dcard分享，正在就讀幼稚園的兒子最近腸胃異常，頻繁出現放屁情況，甚至嚴重到幼稚園老師特地來電反映，讓她尷尬到不行。



孩子不斷放屁，這位媽媽想必既尷尬又擔心吧！（按圖了解）



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女事主表示，兒子肚子常常咕嚕作響、反覆脹氣，放屁頻率高到自己都會不好意思，某天老師打電話跟她說，坐附近的同學都有點受不了兒子，讓她當場語塞，只能連忙道歉。

起初她以為可能與零食攝取過多或天氣變化有關，但觀察一段時間後無明顯改善，最終決定就醫。醫生表示，孩童腸胃本就較敏感，若又有過敏體質，更容易出現脹氣或腹瀉，建議從調整飲食與補充益生菌着手。

她也分享目前執行的三項飲食調整，包括減少油炸與加工食品、暫停乳製品攝取，以及增加蔬果攝取補充膳食纖維。不過效果尚不明顯，因此希望有相同經驗的家長能提供更多建議。

貼文曝光後，網友紛紛表示：

．「放屁放到同學受不了是怎樣，我快笑死了，但又好心疼小孩」

．「老師打電話來應該也是滿無奈的，哈哈哈」



也有網友說：

．「過敏體質＋腸胃敏感，真的很常見，我女兒就是一吃冰就拉肚子」

．「牛奶很容易脹氣」

．「可以試試每天固定時間幫小孩按摩肚子，順時針繞肚臍畫圈，搭配溫熱的毛巾敷個五分鐘」



而兒童放屁過多，原因可能有攝取容易產氣食物、進食過快、食物過敏或不耐受、代謝消化能力不佳、作息不規律、體內好壞菌失衡等，都需要從根源着手，如調整進食習慣，細嚼慢嚥，少吃排氣食物，多補充益生菌等。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】