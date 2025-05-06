當甜品吃也可！莓類、番薯4種「大腦超級食物」孩子常吃更聰明

根據《National Geographic》報導，美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences）「女性大腦計劃」（Women's Brain Initiative ）負責人Lisa Mosconi表示，食物對於大腦健康至關重要，特別是幼兒時期，適當攝取營養能促進神經元成長。目前已知約有45種營養素對大腦發育產生關鍵作用，其中包括蛋白質、鐵、葉酸、Omega-3脂肪酸等。專家也提供了四種適合孩童食用的「大腦超級食物」，幫助孩子打造健康飲食習慣。



以下的食品不僅健康有營養，原來更有益他們的腦部發展：（按圖了解）



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1. 莓果類

如藍莓、黑莓等，富含維他命C和抗氧化物質，有助於保護神經細胞並對抗自由基。專家建議，可將莓果加入乳酪或黑朱古力，或製作果昔、天然沙冰，提高孩子的接受度。

2. 李子

包含新鮮與乾燥的李子，內含豐富色胺酸，能幫助生成血清素與褪黑激素，維持情緒穩定及促進睡眠。李子蓉可作為嬰兒副食品，也可切片搭配堅果醬，成為美味又營養的點心。

3. 番薯

富含維他命A，對神經系統發展至關重要。相比於孩子普遍不愛吃的深綠色葉菜，番薯`的天然甜味讓人更容易接受，可透過烘烤、煮湯、製作薯條或鬆餅等方式變化食用方式。

4. 魚類

富含Omega-3的三文魚、鯖魚、沙甸魚等，這些魚類也含有大量DHA，可促進學習與記憶能力。專家建議，若孩子不愛吃魚，可自製炸魚柳，或使用冷凍魚排讓孩子慢慢適應。

專家提醒，孩子的飲食習慣深受父母影響，若家長願意一同攝取健康食材，孩子更容易接受營養豐富的食物。只要掌握正確食材與烹調方式，打造有助大腦發展的飲食，其實並不困難。

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