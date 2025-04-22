椰菜花、提子4類食物可護眼！孩子偏食？「這樣做」吃了也不知

長時間看3C產品，不僅會讓眼睛酸澀疲勞，也會導致視力的惡化，對於還在發育的孩童更有顯着影響，營養師建議，日常多補充深色蔬菜或深紅色蔬菜、深色水果、蛋黃及堅果對視力保護有益。



台灣北慈濟醫院張瑋琳營養師說明，人體若缺乏特定營養素如β-胡蘿蔔素、維他命A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化。

張瑋琳提到，眼睛是靈魂之窗，由角膜、虹膜、視網膜及水晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持健康狀態。只要維持均衡的飲食及良好的生活習慣，每天至 少攝取3份蔬菜、2份水果，其中包含紅、橙、黃、綠等不同顏色的蔬果，提供足夠的護眼營養素，就能夠在生活中輕鬆護眼。

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張瑋琳整理四種對視力保護有益的食物：

1. 深色蔬菜或深紅色蔬菜

前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、椰菜花、紅蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 (是維他命A的前驅物)，建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。

2. 深色水果

如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，舒緩疲勞，同時補充維他命C，增強孩子的免疫力。

3. 蛋黃

蛋黃因其含維他命A及葉黃素，每天1至2顆適量，還能同時補充蛋白質。

4. 堅果與種子

如亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓孩子每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養好選擇。

不過，孩子「挑食」是家長們共同遇到的挑戰，張瑋琳建議，將護眼食材悄悄地加進孩子的飲食中，例如，將紅蘿蔔燙熟打成泥，攪混進濃湯或咖哩，或是將少量的菠菜或番薯葉燙熟後，加入水果牛奶中打成果昔，用水果的甜味蓋過蔬菜的味道，就能讓孩子既能喝到美味的果汁，又能吸收到充足的營養。

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