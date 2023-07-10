濕疹｜濕疹會遺傳嗎？小兒濕疹何時治療有助改善病情？
撰文：阿言
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香港位處嶺南之地，本來就有利濕邪堆積，加上環境、飲食、遺傳等因素，濕疹在香港可謂十分普遍。而濕疹最終發作與否，與遺傳有密切關係。
資料授權：陳倩如醫師
新生命的孕育來自父母雙方，如果父母其中一方有過敏、哮喘或濕疹，孩子患有濕疹的機率會增加。若雙方皆有上述病史，那孩子遺傳到過敏體質的機會相當高。如果父母有濕疹，可以預見孩子先天稟賦虛弱，尤其是肺氣較為不足，而肺主皮毛，所以多見鼻敏感、容易感冒、濕疹等情況。
打算懷孕的朋友能夠調理身體，減低濕疹影響下一代嗎？
建議有懷孕打算的朋友，在預計孕期前3至6個月開始進行調理，控制濕疹情況。通過處方中藥和針灸，以健脾利濕為大方向，讓濕疹處於穩定期，可以減低濕疹影響下一代的機會。
濕疹不但困擾成年人，對沒有自控能力，容易搔抓皮疹的小朋友更是煎熬。濕疹成因複雜，而中醫認為濕疹發病的主因跟過敏體質有關。
治療濕疹方案：未病先防
治療濕疹，最理想的方案當然是未病先防。如果父母有濕疹，小孩在未發病時服用中藥，調理體質，可以減低濕疹發病機會。如果濕疹已經發作，中醫治療亦可大大減輕發作頻率與皮疹蔓延範圍，長時間調治可以改善體質，減少濕疹復發。
中醫認爲小兒「臟氣清靈」，意思是患病後如果及時得到適當診治，病情比成人更快好轉。臨床上，年紀較小或在濕疹發作早期即來求診的患者，康復進度往往較理想，配合日常護理，可以有效控制濕疹，不會影響起居生活。
《本文獲陳倩如醫師授權轉載》
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