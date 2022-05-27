兒童肥胖｜別讓孩子過早變胖　難減磅、長不高外　更增患重病風險

編按：圓胖的小孩子得意討好，不過爸媽可別以為孩子有肉就是好，若他們自小已過胖，或會對日後健康帶來負擔及影響。以下報道雖以台灣當地狀況為主，不過各位香港爸媽都宜作參考。



不少人都聽過「小時候胖，不是胖」，誤以為只要長大後就會改善。醫生提醒，台灣已正式進入「肥胖國度」，肥胖是許多疾病前兆，適度減重維持體態，維持運動習慣，才能有健康生活。

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台灣麻豆新樓醫院家庭醫學科主任莊立奇表示，肥胖會造成生長荷爾蒙異，常讓孩童長不高，也會增加脂肪細胞數量，成年後更可能肥胖；加上孩童喜愛速食、零食、含糖飲料等精緻澱粉、游離糖加工食品，易造成血糖及胰島素波動，導致情緒不穩、注意力不集中，還可能破壞腸道菌相，造成過敏、自體免疫疾病，基礎代謝力下降，形成易胖難瘦體質。

「肥胖就是一種慢性疾病。」莊立奇說，台灣已正式進入「肥胖國度」，根據台灣國民健康署統計，台灣45歲以上無論男女，超過50％都有過重（BMI 24至27）、甚至是肥胖（BMI大於27）問題，台灣人十大死因中有多達8項與肥胖有關。

他指出，肥胖是許多疾病前兆，除心臟病、腦中風，肥胖還會造成脂肪肝，增加肝硬化、肝癌機率；引起高血壓造成腎功能退化、性功能障礙；還有骨關節疾患如退化性關節炎、骨刺、椎間盤突出；更可能增加如胰臟癌，子宮癌、食道癌等罹癌風險。

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莊立奇說，許多人常將肥胖歸咎於內分泌失調，其實這是倒果為因；一般肥胖大多因為飲食不當、營養不良（營養過剩或不足）所致，如果吃的東西讓血糖快速上升，接着身體便開始分泌胰島素讓血糖降低，當血糖快速下降就會變成脂肪儲存而容易發胖。

他指出，肥胖其實就是飲食不當、營養不良，日積月累，加上中年後運動量減少所堆積出來結果。他提醒，應盡量攝取天然、完整，沒有加工精製過原型食物，當營養越豐富多元，就越能減少血糖、胰島素震盪，不易產生飢餓感，不至於攝取過多熱量。

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