SEN｜兒童發展遲緩或與環境因素及遺傳有關 一文看清成因與徵狀
孩子在適當年齡未能步行、叫「媽媽」，有機會是發展遲緩。發展遲緩的成因可分為先天因素和後天影響，媽媽應留意孩子在該年齡是否有相應的能力，以便尋求協助。下文會詳細講述「發展遲緩」的成因、普遍程度和徵狀。
據衛生署指引，兒童在不同年齡和成長階段，會在認知、語言、體能、行為、社交上有相應的轉變。「發展遲緩」是指學前兒童未能達到該年齡應有的能力，差距程度可由少許遲緩至明顯遲緩。
兒童發展遲緩受先天和後天因素影響
兒童發展受到遺傳、環境、成長與學習四大因素交互影響。發展遲緩個案中，有多於百份之七十成因未明。而其他個案的成因，可分為先天和後天因素。
先天因素
遺傳或生理因素
1.染色體病變
2.遺傳問題
3.胚胎早期發育變異
孕婦懷孕及生產因素
1.服用不當藥物
2.飲用過量酒精
3.難產或早產嬰兒併發症
後天因素
與兒童成長的環境和學習有關
1.幼兒及兒童時期染病
2.中毒(環境中的毒素，如鉛或水銀)
3.腦炎或腦部創傷
受外界環境影響
1.父母工作忙碌
2.幼兒缺乏適當的社交或語言刺激
調查發現男童患者比女童高出5成
衞生署引述外國資料指，每100名兒童當中，約有10至15人有發展遲緩的情況，其中1至3人有較嚴重的整體發展遲緩。香港方面並沒有一個正式統計數字，但估計與外國數字比率相近。根據兒童體能智力測驗服務2019年的統計數字，近9,800個轉介個案中，發展遲緩的個案佔近三成，男女比例約三比一。
兒童徵狀可分明顯或輕微遲緩
兒童隨著年齡的增長，各個範疇有不同的發展，也稱為發展里程碑。兒童可於個別範疇出現遲緩 （例如大肌肉 / 小肌肉 / 語言發展遲緩），或多於一個範疇出現遲緩 (稱為整體性發展遲緩) 。至於影響程度可以分為明顯遲緩或輕微遲緩 。
假如兒童有以下其中一項情況，或家長在兒童發展上有任何疑問，應儘快向有關機構尋求協助。
6個月
• 未能保持頭部穩定
• 未能伸手抓東西
1歲
• 未能扶著傢俱站立
• 未能用拇指和食指拾起細小物件
1歲半
• 未能獨自步行
2歲
• 未能說單詞，如「爸爸」、「媽媽」、「車」、「街街」
• 未能跟從簡單的指示，如把物件「畀媽媽」
2歲半
• 未能用筆在紙上塗鴉
• 未能組合單詞如：「食餅」、「飲橙汁」
3歲或以上
• 未能說簡單句子如：「我食餅」
• 未能配對基本顏色和形狀
• 學業上未能跟上進度
• 出現行為問題