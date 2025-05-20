Crocs拖鞋「救了一命」！3歲女童慘遭割草機輾腳　小腳僅割傷7cm

美國田納西州一名3歲女童索非亞（Sophia Dorton）在陪爸爸割草時，腳意外被割草機輾過。幸運的是，女童穿的Crocs洞洞鞋卡住割草機的刀片，逃過腳被斬斷的危機，但仍留下了七厘米的傷口。



據《People》報道，事件發生時索非亞正在陪爸爸割草，媽媽艾莉森（Alison Dorton）恰好外出工作不在家。儘管爸爸非常小心看着女兒，但女兒突然衝到他面前，不小心絆倒了。就在那一刻，爸爸放下割草機，跑向女兒，卻造成意外發生。15歲的兒子傳訊息及打電話告訴艾莉森，艾莉森在電話中聽到丈夫與911通話的背景音，使她嚇得趕忙衝回家。

到家後，艾莉森發現救護車已經停在她的車道上了，兒子正在屋內清理血跡。她詢問急救人員女兒的情況，急救人員回答「嗯，情況不太好。」艾莉森與丈夫在候診室等了30分鐘，最後很欣慰得知女兒「沒事」，只是腳上多了一個7厘米的傷口，已被醫生縫合。

相關文章：家居意外｜嫲嫲用風筒為孫兒吹背取暖！竟令他「冒黑煙」嚴重燒傷

+ 5

艾莉森在抖音跟網友分享此經歷，很慶幸女兒在事發時穿着Crocs洞洞鞋，才沒有受到更嚴重的傷。她表示：「割草機把Crocs扯了下來，Crocs卡在了刀片裏，導致割草機的刀片無法運作。」艾莉森繼續補充：「刀片劃過她的腳後跟，擊中了她腳上所有脂肪豐富的部分，但卻沒有傷到骨頭、肌腱和其他重要結構。」

艾莉森表示，事件發生後，收到來自家人和朋友的大量愛與支持。女兒目前情況好多了，正在一點一滴恢復。

艾莉森在抖音跟網友分享此經歷，很慶幸女兒在事發時穿着Crocs洞洞鞋，才沒有受到更嚴重的傷。（TikTok截圖 / @debtfreewithali）

【延伸閱讀，更多兒童安全事故】



同學哽親無法呼吸！9歲男童「師承YouTube」施展「推腹法」救回他

+ 9

女童誤吞水晶寶寶！家長不明沒不適怎要留院 醫生詳解情況多緊急

+ 14

延伸閱讀：

水族館驚見「深海小香腸」網笑翻 神秘生物身份曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】