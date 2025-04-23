兒童遇溺｜意外只需幾秒就發生！媽媽分神接電話4歲兒子溺水險死

台灣新北蘆洲國民運動中心於4月20日下午傳出溺水事件，一名4歲男童在泳池中突然沉底，幸被泳客發現並即時救起，經CPR後恢復意識，目前在加護病房觀察。男童母親稱當時接電話未察覺異狀，引發外界對救生員人力的質疑。體育局回應人力符合規定，初判男童因踩空落水，約1至2分鐘內即被施救，目前無生命危險，警方已通報社會局進一步調查。



新北市蘆洲國民運動中心於4月20日下午發生一起溺水事件，一名4歲男童在室內泳池中突然沉入水底，所幸及時被其他泳客發現並救起，經救生員與救護人員接力施救後恢復意識，目前在加護病房觀察，生命跡象穩定。

消防局下午5時許接獲通報，救護人員與警方趕抵現場時，男童已無呼吸心跳，由救生員進行CPR。經緊急搶救後恢復呼吸意識，送往新光醫院救治，初步無生命危險。

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母帶兩個孩子一起游泳，接電話，未察覺男童溺水

警方調查指出，33歲母親當時帶着10歲女兒與4歲兒子前來游泳，自稱全程在岸邊看顧，但因中途接電話，未察覺男童溺水。幸好泳客李姓男子經過時碰觸到男童，即刻將其救起。

事件引發對人力配置的質疑，有民眾反映泳池救生員人數較過去減少，恐影響安全。對此，體育局回應，該泳池依規範配置兩名救生員，人力並無不足。溺水原因初步研判為男童不慎踩空，約1至2分鐘即被發現並施救，目前孩童狀況穩定，需留院觀察一日，館方也已安排負責人探視關懷。

小孩最常在「大人以為很安全」的時候溺水

警方已依兒少保護通報社會局，後續將進一步釐清相關責任。也提醒家長，別以為人在岸邊滑手機或接電話也算「有在看」，意外往往只需幾秒就發生。特別是年齡越小的孩子，溺水可能無聲無息。有研究顯示，小孩最常溺水的時間是在「大人以為很安全」的時候。所以放鬆可以，但警覺不能少。水域活動是一個全家歡樂的時光，但前提是——「大人不鬆懈，孩子才安全」。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽接電話沒注意！新北4歲童泳池溺水沉池底，泳客救回一命】