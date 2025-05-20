廚房鋅盆去水位沾滿油漬？網民教路錫紙「這樣放」黏污自動消失
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
廚房水槽卡油垢怎麼清？一名女網友分享妙招，將錫紙（鋁箔紙）揉成10元硬幣大小，並投入水槽瀝水籃內，一週後發現髒污、黏液自動消失，完全不需要刷洗，貼文一出吸引逾6千人按讚，實測後紛紛驚呼，「真神奇，感謝分享！」
有網友在Threads發文指出，近日發現將鋁箔紙揉成約10元硬幣大小的球，放進廚房水槽提籠，能有效防止污垢產生，她也曬出實測一週後的對比照片，可以看到濾網內髒污黏液消失了，直呼「完全不需要刷洗，真的太讚啦！」
貼文曝光引發熱議，不少網友紛紛回應：
．「立馬收藏起來謝分享」
．「太實用了」
．「好酷！有看過日本用品出銅製的濾網應該也是異曲同工之妙」
．「謝謝分享，回家馬上試看看」
．「妳的方法，日本家事太太也有分享過」
．「其實使用過有油垢的話，每天刷洗是最乾淨的」
此外，也有內行人解釋原理，鋁箔紙小球放入水槽內，藉由水流沖洗摩擦排水口，因此達到清潔效果，抑制油漬產生；另有網友指出：
．「放1元硬幣也可以」
．「放一元硬幣也可釋放銅離子殺菌，放在除濕機的儲水桶也有效」
【延伸閱讀，更多家居清潔建議】
浴室廚房｜水喉淤塞、有異味 不用每次叫師傅 即學3招自己搞掂
+16
廚房｜洗手盆邊玻璃膠發霉變黑睇見就嘔心 教你平價方法DIY翻新
+15
梳化細菌量比馬桶多75倍！即學清潔方法 梳打粉可以「這樣用」提防曱甴、塵蟎「7種害蟲」！用「科學方法」驅蟲比拍死牠們更好潮濕｜浴室牆壁反覆發霉怎處理？漂白水外網民力推「這法寶」衣服穿過別掛在櫈上！養成6個小習慣 家居即變乾淨顯富貴感水樽含菌量或比馬桶高4萬倍？別只用清水洗 水龍頭也要這樣清潔
延伸閱讀：
15天狂騙40億！假「中華郵政」詐騙集團誘導老師ATM被騙20萬
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】