廚房鋅盆去水位沾滿油漬？網民教路錫紙「這樣放」黏污自動消失

廚房水槽卡油垢怎麼清？一名女網友分享妙招，將錫紙（鋁箔紙）揉成10元硬幣大小，並投入水槽瀝水籃內，一週後發現髒污、黏液自動消失，完全不需要刷洗，貼文一出吸引逾6千人按讚，實測後紛紛驚呼，「真神奇，感謝分享！」



有網友在Threads發文指出，近日發現將鋁箔紙揉成約10元硬幣大小的球，放進廚房水槽提籠，能有效防止污垢產生，她也曬出實測一週後的對比照片，可以看到濾網內髒污黏液消失了，直呼「完全不需要刷洗，真的太讚啦！」

貼文曝光引發熱議，不少網友紛紛回應：

．「立馬收藏起來謝分享」

．「太實用了」

．「好酷！有看過日本用品出銅製的濾網應該也是異曲同工之妙」

．「謝謝分享，回家馬上試看看」

．「妳的方法，日本家事太太也有分享過」

．「其實使用過有油垢的話，每天刷洗是最乾淨的」



此外，也有內行人解釋原理，鋁箔紙小球放入水槽內，藉由水流沖洗摩擦排水口，因此達到清潔效果，抑制油漬產生；另有網友指出：

．「放1元硬幣也可以」

．「放一元硬幣也可釋放銅離子殺菌，放在除濕機的儲水桶也有效」



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