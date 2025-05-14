梳化細菌量比馬桶多75倍！即學清潔方法　梳打粉可以「這樣用」

以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。英國一項微生物調查驚人發現，日常生活中最常接觸的梳化，其細菌含量竟比馬桶座墊還高出約75倍，成為家中名副其實的「細菌溫床」。特別是家中有寵物的民眾，更要提高警覺，因為梳化可能潛藏致病病菌，對免疫力較弱者構成健康威脅。



根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報道，這份由英國梅爾貝克微生物實驗室（Melbec Microbiology）與家具品牌Sofa Club共同執行的研究，針對不同家庭中的6張梳化進行取樣，發現每100平方厘米的梳化表面平均含有高達508,883個好氧中溫菌（Aerobic Mesophilic Bacteria, AMB），這類細菌常見於人體脫落的皮屑與食物殘渣。相比之下，馬桶座墊的AMB含量僅為6,800個，連廚餘桶也只有6,000個，顯示梳化比馬桶和垃圾桶還髒好幾倍。

相關文章：家居翻新｜梳化該買哪種質料好？一文睇清皮、布4種質料梳化優劣

+ 18

除了梳化外，研究團隊也測試了居家常見物品的細菌含量。書桌表面每100平方厘米有5,900個AMB、筆電5,800個、電視遙控器則為3,700個，而門把也不容小覷，有1,800個AMB附着，雖然這些數值乍看之下不低，但與梳化相比仍然相形見絀。

研究人員更指出，梳化上除了低風險的細菌外，還檢測出念珠菌與黴菌，對哮喘患者或免疫力較弱者恐有健康風險。此外，研究更發現致病性金黃色葡萄球菌與大腸桿菌的存在，可能引起食物中毒與敗血症，其中一戶飼養兩隻貓的家庭梳化竟在100平方厘米內驗出超過百萬個大腸桿菌，總菌落數（CFU，衡量樣本中活菌數量的指標）高達273萬個，是馬桶的400倍之多。

雖然數據令人咋舌，但專家提供了簡易的清潔對策，幫助大家抑制梳化細菌的滋長。Sofa Club室內設計專家普喬（Monika Puccio）表示：「除了床鋪之外，梳化可能是家裏使用率第二高的家具，然而許多家庭卻忽略對它的清潔保養。特別是許多人習慣在梳化上吃飯、打盹，甚至讓毛小孩自由上下，無形中讓細菌滋生。」

普喬建議，每日以濕布簡單擦拭，可預防污漬滲入布料；若要進行深層清潔，使用梳打粉是一個便宜又有效的選擇，只需均勻灑在梳化上靜置20至30分鐘，再以吸塵器吸除即可。此外，若梳化套可拆洗，也應定期用機器清洗，並確保完全晾乾，避免黴菌滋生，「梳化也許是家中最髒的地方，但只要養成良好的清潔習慣，就能有效消滅細菌，重新奪回潔淨的客廳空間。」

相關文章：收納｜12款執屋神器好睇不好用？有款很常見 被評使用麻煩兼很醜

+ 35

家中最髒的家居用品

以每100平方公分好氧中溫細菌 (AMB) 數量來衡量：

梳化：508,883 AMB

馬桶座圈：6,800 AMB

廚房垃圾桶：6,000 AMB

辦公桌：5,900 AMB

筆記型電腦鍵盤：5,800 AMB

遙控器：3,700 AMB

門把：1,800 AMB



【延伸閱讀，更多清潔家居建議】



曱甴｜日日嚇餐懵？4種家居蟑螂最愛 愛網購謹記「養成一習慣」

+ 8

紗窗、門隙盡是灰塵難清潔？勿直接刷擦、水沖 3大法寶輕鬆清理

+ 14

延伸閱讀：

直接對話壓力山大？日年輕人患「電話恐懼症」 應對訓練公司興起

擔心被用於賭博 神學士禁止阿富汗全國下西洋棋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】