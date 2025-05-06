潮濕｜浴室牆壁反覆發霉怎處理？漂白水外網民力推「這法寶」

家中浴室必須時常保持乾燥，否則一旦環境潮濕，就很容易滋生霉菌，不美觀又難以清除，就有網友表示，浴室的牆壁和地板發霉了，因此想尋求能快速、有效清潔的方法，對此，有內行人分享漂白水濕敷除霉的用法，也有專家建議使用過碳酸鈉。



牆壁潮濕反覆發霉怎麼辦？

一名網友在mobile01發文，詢問「浴室牆壁地板發霉，有甚麼簡單輕鬆快速去除方法？」他表示聽過用漂白水加水稀釋，吸到太多氣味可能有中毒風險，因此想知道有沒有適合懶人的除霉劑，噴上去後等一會，不用刷洗就能沖水，且效果強的牌子，也好奇是否有其他能快速輕鬆解決的建議。

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問題一出，有熱心網友推薦好用的清潔劑：

・「魔術靈除霉，各大小賣場均有出售，取得容易又有效」

・「英國潔，好市多有賣」

・「第一石鹼除霉比較便宜，魔術靈日本那瓶、 英國潔也可，搭配廚房紙巾根本無敵」



也有內行人分享，漂白水還是最有效的，濕敷就能讓發霉處恢復亮白：

・「餐巾紙用漂白水吸濕、覆蓋發霉處一天」

・「用最便宜的漂白水、廚房紙巾鋪上，靜置半小時，以上不適用於金屬物品上，請注意通風，且避免與其他清潔用品混合使用」

・「地板縫....漂白劑稀釋裝到有噴頭的罐子噴」

・「強烈建議只要浴室全乾的狀態，使用霧狀噴瓶去噴稀釋的漂白水效果就很棒，只有矽利康那種黑霉才需要用到衛生紙幫忙」



內行用一便宜好物「不用刷根除陳年霉斑」，比漂白水更萬用

不過正如網友所說，漂白水味道刺鼻、對人體較刺激，就有專家建議使用過碳酸鈉，帝一化工官網指出，將過碳酸鈉加水調成水溶液後，直接噴灑至有霉斑的地方，如天花板、門縫、磁磚縫隙等，並刷洗擦拭即可。

不好去除的嚴重霉斑，則可將過碳酸鈉水溶液沾濕紙巾後，敷在要清潔的位置並靜置一晚，清潔效果會更佳，且過碳酸鈉還有清潔洗衣槽、去除咖啡垢和茶垢、消除衣服污漬，以及鍋碗油垢的功能，是相當萬用的清潔好物。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牆壁潮濕反覆發霉怎麼辦？內行用1便宜好物「不用刷根除陳年霉斑」，比漂白水更萬用】